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لبنان

مشاهد نشرها الجيش الإسرائيليّ من الجنوب... عثر على وسائل قتالية وفتحة نفق

Lebanon 24
05-11-2026 | 09:27
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مشاهد نشرها الجيش الإسرائيليّ من الجنوب... عثر على وسائل قتالية وفتحة نفق
مشاهد نشرها الجيش الإسرائيليّ من الجنوب... عثر على وسائل قتالية وفتحة نفق photos 0
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "قوات فريق القتال التابع للواء 188، تعمل تحت قيادة الفرقة 36، في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور) ونهر الليطاني، بهدف إزالة التهديدات عن إسرائيل، وذلك بعدما عملت لمدة نحو عام وثمانية أشهر في قطاع غزة، وخاضت فترة من التدريبات".

وأضاف في بيان: "خلال نشاطها، عثرت القوات على أكثر من 340 وسيلة قتالية، من بينها: قذائف RPG، وصواريخ مضادة للدروع، وقذائف هاون، وأسلحة خفيفة، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، وذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، عُثر داخل منزل مدني على فتحة نفق تحت الأرض بعمق نحو سبعة أمتار، احتوت على معدات طبية ومستلزمات للمكوث".
 
 
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