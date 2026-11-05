مشاهد نشرها الجيش الإسرائيليّ من الجنوب... عثر على وسائل قتالية وفتحة نفق

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خلال نشاط فريق القتال التابع للواء 188: العثور على أكثر من 340 وسيلة قتالية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان
🔸تعمل قوات فريق القتال التابع للواء 188، تحت قيادة الفرقة 36، في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور) ونهر الليطاني، بهدف إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل، وذلك بعد أن عملت لمدة نحو عام وثمانية أشهر في قطاع غزة، وخاضت فترة من التدريبات.
🔸خلال نشاطها، عثرت القوات على أكثر من 340 وسيلة قتالية، من بينها: قذائف RPG، وصواريخ مضادة للدروع، وقذائف هاون، وأسلحة خفيفة، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، وذخيرة.
🔸بالإضافة إلى ذلك، عُثر داخل منزل مدني على فتحة نفق تحت الأرض بعمق نحو سبعة أمتار، احتوت على معدات طبية ومستلزمات للمكوث.
🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) November 5, 2026
خلال نشاط فريق القتال التابع للواء 188: العثور على أكثر من 340 وسيلة قتالية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان
🔸تعمل قوات فريق القتال التابع للواء 188، تحت قيادة الفرقة 36، في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور) ونهر الليطاني، بهدف إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل، وذلك بعد أن عملت لمدة نحو عام وثمانية أشهر في قطاع غزة، وخاضت فترة من التدريبات.
🔸خلال نشاطها، عثرت القوات على أكثر من 340 وسيلة قتالية، من بينها: قذائف RPG، وصواريخ مضادة للدروع، وقذائف هاون، وأسلحة خفيفة، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، وذخيرة.
🔸بالإضافة إلى ذلك، عُثر داخل منزل مدني على فتحة نفق تحت الأرض بعمق نحو سبعة أمتار، احتوت على معدات طبية ومستلزمات للمكوث.
🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.