مشاهد نشرها الجيش الإسرائيليّ من الجنوب... عثر على وسائل قتالية وفتحة نفق

خلال نشاط فريق القتال التابع للواء 188: العثور على أكثر من 340 وسيلة قتالية تابعة لتنظيم الإرهابي في المنطقة الأمنية بجنوب 🔸تعمل قوات فريق القتال التابع للواء 188، تحت قيادة الفرقة 36، في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور) ونهر الليطاني، بهدف إزالة التهديدات عن ، وذلك بعد أن عملت لمدة نحو عام وثمانية أشهر في قطاع غزة، وخاضت فترة من التدريبات. 🔸خلال نشاطها، عثرت القوات على أكثر من 340 وسيلة قتالية، من بينها: قذائف RPG، وصواريخ مضادة للدروع، وقذائف هاون، وأسلحة خفيفة، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، وذخيرة. 🔸بالإضافة إلى ذلك، عُثر داخل منزل مدني على فتحة نفق تحت الأرض بعمق نحو سبعة أمتار، احتوت على معدات طبية ومستلزمات للمكوث. 🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.