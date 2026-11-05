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لبنان

حاصباني يردّ على قبلان: وافقتم على سلفات الكهرباء واليوم تعترضون على الإصلاح

Lebanon 24
05-11-2026 | 10:09
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حاصباني يردّ على قبلان: وافقتم على سلفات الكهرباء واليوم تعترضون على الإصلاح
حاصباني يردّ على قبلان: وافقتم على سلفات الكهرباء واليوم تعترضون على الإصلاح photos 0
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ردّ النائب غسان حاصباني على زميله النائب قبلان قبلان، بشأن ديون مؤسسة كهرباء لبنان التي تتجاوز 21 مليار دولار، معتبراً أن الجهات التي وافقت سابقاً على سلفات الخزينة لا يمكنها اليوم الاعتراض على إجراءات تحسين الجباية.
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وقال حاصباني، في بيان، إن قبلان وحلفاءه كانوا في طليعة المصوّتين على سلفات الخزينة المتتالية، رغم علمهم بعدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على استرداد مستحقاتها، ومن دون المطالبة بإصلاحات جدية لوقف الهدر.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت منذ نحو سنة ونصف السنة مساراً لتفعيل الجباية وملاحقة المستحقات المتراكمة، بدءاً من الإدارات العامة وصولاً إلى سائر المتخلّفين عن الدفع، مع المطالبة بتعرفة كهربائية متحركة تمنع تكرار أزمات الماضي.

وأكد أن الجباية يجب أن تبدأ بكبار المدينين، وألا تقتصر على المواطنين، معتبراً أن الإجراءات الحالية تهدف إلى معالجة نتائج سياسات سابقة تولّى خلالها حلفاء قبلان، وتحديداً التيار الوطني الحر، وزارة الطاقة.

ودعا حاصباني إلى دعم مسار التصحيح وتمكين الإدارات والمؤسسات العامة من تسديد فواتيرها، مشدداً على ضرورة تطبيق الالتزامات المالية على الجميع من دون استثناء.
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