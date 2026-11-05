سلامة: الثقافة في لبنان بخير رغم الأزمات

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مثّل رئيس الجمهورية في مباراة "إملاء "، التي نظمتها لجنة جبران الوطنية في في ، بمشاركة 122 طالباً من مدارس لبنانية مختلفة.وأكد سلامة أن يُعدّ الكاتب اللبناني الأكثر شهرة عالمياً، مشيراً إلى أن أعماله باللغتين العربية والإنجليزية لا تزال تحظى باهتمام القراء عبر الأجيال، بعد نحو قرن على صدورها.ودعا الطلاب إلى التمسك باللغة العربية وتطوير مهاراتهم فيها، معتبراً أن إتقان اللغة يتطلب محبتها والمثابرة على تعلم قواعدها.وفي حديثه عن الواقع الثقافي، رأى سلامة أن تميّز عن دول أخرى بإبقاء الثقافة في حضن المجتمع بدلاً من احتكار الدولة لها، ما ساعد القطاع الثقافي على الصمود رغم الانهيار المالي الذي شهده البلد عام 2019.وشدد على أن استمرار الإنتاج الأدبي والفني، من الكتب والمعارض إلى السينما والمسرح، يعكس حيوية ، مؤكداً أن "الحياة الثقافية في لبنان بخير" رغم الظروف الصعبة.