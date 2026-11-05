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لبنان

سلامة: الثقافة في لبنان بخير رغم الأزمات

Lebanon 24
05-11-2026 | 10:30
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سلامة: الثقافة في لبنان بخير رغم الأزمات
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مثّل وزير الثقافة غسان سلامة رئيس الجمهورية جوزاف عون في مباراة "إملاء جبران"، التي نظمتها لجنة جبران الوطنية في المكتبة الوطنية في بيروت، بمشاركة 122 طالباً من مدارس لبنانية مختلفة.
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وأكد سلامة أن جبران خليل جبران يُعدّ الكاتب اللبناني الأكثر شهرة عالمياً، مشيراً إلى أن أعماله باللغتين العربية والإنجليزية لا تزال تحظى باهتمام القراء عبر الأجيال، بعد نحو قرن على صدورها.

ودعا الطلاب إلى التمسك باللغة العربية وتطوير مهاراتهم فيها، معتبراً أن إتقان اللغة يتطلب محبتها والمثابرة على تعلم قواعدها.

وفي حديثه عن الواقع الثقافي، رأى سلامة أن لبنان تميّز عن دول أخرى بإبقاء الثقافة في حضن المجتمع بدلاً من احتكار الدولة لها، ما ساعد القطاع الثقافي على الصمود رغم الانهيار المالي الذي شهده البلد عام 2019.

وشدد على أن استمرار الإنتاج الأدبي والفني، من الكتب والمعارض إلى السينما والمسرح، يعكس حيوية المجتمع اللبناني، مؤكداً أن "الحياة الثقافية في لبنان بخير" رغم الظروف الصعبة.
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