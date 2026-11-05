رجي من كندا: نريد بناء دولة تستحق ثقة اللبنانيين المنتشرين في العالم

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شارك والمغتربين يوسف رجي في مراسم رفع اللبناني أمام مقر في أوتاوا، احتفاءً بشهر التراث اللبناني في كندا، بحضور وزيرة الهجرة واللاجئين الأصل لينا متلج ، وعدد من النواب من بينهم النائبين الكنديين من أصل لبناني فيصل الخوري وزياد بو لطيف، وسفير بشير طوق، وسفير كندا في لبنان غريغوري غاليغان، وعدد من أبناء الجالية.استهل الاحتفال بكلمة للوزيرة دياب فرحبت بالوزير رجي، مشيدة بعلاقة لبنان وكندا الممتدة منذ نحو سبعة عقود، والتي يطبعها تواصل وثيق بين الشعبين. وأوضحت أن رفع العلم يتجاوز بعده الرمزي، فهو اعتراف بما قدّمه اللبنانيون لكندا في شتى المجالات، وبتمسّكهم في الوقت ذاته بثقافتهم وتراثهم وتقاليدهم.وألقى الوزير رجي كلمة شكر فيها دياب وعضو السابقة جين وكل من أسهم في إقرار البرلمان الكندي عام 2023 اعتبار شهر تشرين الثاني من كل عام شهرًا للتراث اللبناني، مشيرًا إلى أن العلم اللبناني يرتفع اليوم إلى جانب ورقة القيقب، في رمزٍ لصداقة تتجاوز حدود العلاقات بين دولتين، بناها جيل بعد جيل من أبناء البلدين.وأكد رجي أن لبنان دفع على مدى عقود ثمنًا باهظًا لتداخل سياسته الداخلية مع الصراعات الإقليمية والأجندات الخارجية، معلنًا العزم سلطة الدولة وحقها الحصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم.وقال: "لم نفقد الأمل بلبنان"، معترفًا بأن الطريق شاق وأن إعادة بناء دولة أُضعفت على مدى عقود لا تتحقق بين ليلة وضحاها، لكنه أكد أن العزيمة ثابتة ولن تتزعزع.وأعرب رجي عن تقدير لبنان لالتزام كندا الراسخ تجاهه، ولا سيما دعمها لمؤسساته الوطنية، وفي مقدمها وقوى الأمن.وفي رسالة إلى اللبنانيين الكنديين، شكرهم رجي على وقوفهم "بسخاء استثنائي" إلى جانب وطنهم الأم، لكنه أكد أن لبنان لا يريد أن يبقى معتمدًا على سخاء أبنائه في بلاد الانتشار لتعويض إخفاقات الدولة، بل "يريد بناء دولة تستحق ثقتهم ومواهبهم وأحلامهم". ثم توجّه إلى الأجيال الشابة بالقول: "لبنان وطنكم أنتم أيضًا".واختتمت المراسم برفع الوزير رجي والوزيرة دياب العلم اللبناني، إيذانًا بانطلاق شهر التراث اللبناني الذي يحتفى به سنوياً منذ عام 2023.