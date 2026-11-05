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لبنان

الجيش: تدابير أمنية في عدد من المناطق وتوقيف 16 مواطنًا و52 سوريًّا وضبط أسلحة وذخائر حربية

Lebanon 24
05-11-2026 | 13:46
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الجيش: تدابير أمنية في عدد من المناطق وتوقيف 16 مواطنًا و52 سوريًّا وضبط أسلحة وذخائر حربية
الجيش: تدابير أمنية في عدد من المناطق وتوقيف 16 مواطنًا و52 سوريًّا وضبط أسلحة وذخائر حربية photos 0
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نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في عدد من المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 15 مواطنًا و52 سوريًّا وفقًا لما يلي:
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• توقيف المواطن (ح.ع.) في منطقة جرد عرسالبعلبك لإطلاقه النار باتجاه عناصر دورية للجيش بتاريخ 7 /10 /2026.
• دهم منازل مطلوبين في مناطق: سعدنايل وبر الياس والفرزل وشهابية الفاعور ورياق – زحلة وسرعين الفوقا – بعلبك، وتوقيف 10 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق نار وخطف أشخاص. وضُبط في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.
• توقيف المواطن (ع.ي.) عند حاجز السفري – بعلبك لإطلاقه النار.
• توقيف المواطن (ج.م.) عند حاجز السعديات - الشوف لحيازته مسدسًا حربيًّا.
• توقيف المواطن (ع.م.م.) عند حاجز تل الأبيض – بعلبك لحيازته سلاحًا حربيًّا.
• توقيف المواطن (ع.ط.) عند حاجز الخضر - بعلبك لحيازته مسدسًا حربيًّا وكمية من الذخائر.
• توقيف 52 سوريًّا عند حواجز: الخضر - بعلبك، دير عمار – المنية الضنية، شدرا - عكار، وفي منطقتَي: جرد عرسال - بعلبك والعوينات - عكار، لدخلوهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.
كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة عين بورضاي – بعلبك المواطن (م.ا.)، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف منها إطلاق نار باتجاه أحد الأشخاص ما أدى إلى مقتله، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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