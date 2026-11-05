تحذير من المبالغة في الرهان على نتائج إنتخابات النصفية الاميركية

كتب غاصب المختار في" اللواء": تُعتبر الانتخابات النصفية الأميركية محطة مفصلية في تحديد هامش حركة الإدارة الأميركية ورئيسها داخلياً وخارجياً، وغالباً ما يترقّب - كغيره من دول المنطقة - هذه النتائج لمعرفة ما إذا كانت ستنعكس على طبيعة الضغوط أو المساعي الدبلوماسية. لذلك يُطرح السؤال حول انعكاسات هذه الانتخابات وإمكانية تغيّر السياسة الأميركية المعتمدة حالياً تجاه لبنان؟

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يعتبر الخبراء في السياسة الأميركية، ان جوهر السياسة الأميركية حيال لبنان مبني على استمرار الثوابت الاستراتيجية.. والجوهر الأساسي للسياسة الأميركية تجاه لبنان لا يتغيّر عادة بتغيّر نتائج الانتخابات النصفية؛ فالخطوط العريضة المتعلقة بدعم استقرار المؤسسات (وعلى رأسها الجيش اللبناني)، والضغط باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، والحد من نفوذ «حزب الله»، محل توافق استراتيجي بين الحزبين والديمقراطي في الكونغرس طالما انه يلبي مصالح ويبقى رسم السياسة الخارجية وإدارة المفاوضات والوساطات الدبلوماسية، لا سيما المرتبطة بالملف اللبناني - والترتيبات الأمنية في الجنوب، من صلاحيات السلطة التنفيذية، أي رئيس الدولة وفريقه الدبلوماسي، بغض النظر عن توازن القوى في الكونغرس، وما يمكن ان يفعله داخلياً.

لكن في الانعكاسات المباشرة على الأزمة والمسار التفاوضي، سيستمر الضغط نحو التسويات الأمنية، و ستتابع الإدارة الأميركية، عبر مبعوثيها ودبلوماسيتها، مسار المفاوضات والترتيبات الأمنية المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية (مثل القرار 1701) والوصول إلى استقرار حدودي. ولكن سترتبط الحركة الدبلوماسية الأميركية في لبنان بالحسابات الإقليمية الأوسع (كالملف والوضع في غزة والمنطقة) أكثر من ارتباطها المباشر بنتائج التجديد النصفي وحدها.

ويُحذّر المراقبون دائماً من المبالغة في الرهان النتائج الداخلية الأميركية؛ فالانتخابات النصفية لا تنتج تلقائياً «تسوية جاهزة» لصالح لبنان، والضغط السياسي والأمني والاقتصادي المستمر على مرشح للاستمرار طالما أن الملفات الإقليمية الكبرى لم تصل إلى خواتيمها الحاسمة.