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لبنان

"رسالة باسم إيران"... إسرائيل ترصد تحركات "حزب الله"

Lebanon 24
05-11-2026 | 23:54
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رسالة باسم إيران... إسرائيل ترصد تحركات حزب الله
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تتزايد المخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من احتمال فتح حزب الله جبهة جديدة في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران، وسط تقديرات بأن الحزب يحاول رفع مستوى الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي على طول ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في جنوب لبنان، لإيصال رسالة إلى تل أبيب نيابة عن طهران.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، في تقريرعن مسؤول أمني رفيع قوله إن السؤال الأساسي الذي يشغل المؤسسة الأمنية حالياً هو كيفية تصرف حزب الله إذا اندلعت مواجهة بين إسرائيل وإيران.

وبحسب المسؤول، حاول الحزب خلال الأسبوع الأخير زيادة الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي على امتداد الخط الأصفر، بهدف نقل رسالة مفادها أن أي مواجهة عسكرية مع طهران ستكون لها تداعيات، والضغط على المستوى السياسي الإسرائيلي لأخذ احتمال توسع المواجهة في الحسبان.

وفي هذا السياق، توجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إلى الحدود الشمالية، الأربعاء، للاطلاع على استعدادات القوات وجاهزيتها لاحتمال التصعيد مع لبنان، إضافة إلى توجيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية.

إسرائيل: حزب الله لم يتعافَ من عملية "الظلام الأبدي"

وفي تقدير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لم يتمكن حزب الله، رغم جهود إعادة بناء قدراته والدعم الإيراني، من التعافي حتى الآن من عملية "الظلام الأبدي" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في 8 نيسان 2026.

وأشار التقرير إلى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تمكنت، قبل العملية، من تحديد نحو 100 شقة ومقر قيادة وغرفة عمليات تابعة لحزب الله في مناطق لبنانية مختلفة، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت وأحياء مسيحية وسنية في العاصمة، إضافة إلى البقاع والجنوب.

واستهدفت القوات الجوية الإسرائيلية هذه المواقع في غارات متزامنة، أسفرت، وفق الرواية الإسرائيلية، عن مقتل أكثر من 250 عنصراً من حزب الله، بينهم قادة ميدانيون ومسؤولون في الهيئات العملياتية.

واعتبر التقرير أن الضربة ألحقت أضراراً بقدرات القيادة والسيطرة لدى الحزب، وأثّرت في قدرته على التعافي، فضلاً عن إحداث فجوة في صفوفه على مستوى القادة ذوي الخبرة العملياتية.

ولفت إلى أن ما فاجأ حزب الله، بحسب التقديرات الإسرائيلية، هو تنفيذ العملية بالتزامن مع عملية "زئير الأسد" في إيران، رغم الضغط الكبير الذي كان يتعرض له سلاح الجو الإسرائيلي، مع الحفاظ على عنصر المفاجأة.

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