حجازي يطالب بتنفيذ العفو العام ويحذّر من قطع الكهرباء عن آبار المياه

طالب مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي بالإسراع في تنفيذ قانون العفو العام بعد إقراره، سائلاً عن أسباب المماطلة، ومعتبرًا أن "استمرار بقاء الشباب في السجون ظلمًا وقهرًا لم يعد مقبولًا".

وخلال ترؤسه "اللقاء العلمائي" في راشيا، انتقد حجازي آلية معالجة أزمة الكهرباء، وقال إن قطع عن الآبار والمصانع والمنازل لا يحل المشكلة بل يفاقمها، واصفًا قطع الكهرباء عن آبار المياه بأنه "جريمة موصوفة"، وداعيًا الجهات المعنية إلى تأمين التغذية وتحسين الجباية.

وفي الشأن السوري، دعا المسؤولين إلى مراعاة الأوضاع الأمنية وتعزيز العلاقات مع ، مؤكدًا أنه "ليس مقبولًا بقاء فلول النظام في ".

كما هنأ بعيدها الوطني، منوّهًا بدعمها لبنان وقضايا العالمين العربي والإسلامي.