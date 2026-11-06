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لبنان

حجازي يطالب بتنفيذ العفو العام ويحذّر من قطع الكهرباء عن آبار المياه

Lebanon 24
06-11-2026 | 02:06
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حجازي يطالب بتنفيذ العفو العام ويحذّر من قطع الكهرباء عن آبار المياه
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طالب مفتي راشيا البقاع الشيخ الدكتور وفيق محمد حجازي بالإسراع في تنفيذ قانون العفو العام بعد إقراره، سائلاً عن أسباب المماطلة، ومعتبرًا أن "استمرار بقاء الشباب في السجون ظلمًا وقهرًا لم يعد مقبولًا".

وخلال ترؤسه "اللقاء العلمائي" في دار الفتوى في راشيا، انتقد حجازي آلية معالجة أزمة الكهرباء، وقال إن قطع التيار عن الآبار والمصانع والمنازل لا يحل المشكلة بل يفاقمها، واصفًا قطع الكهرباء عن آبار المياه بأنه "جريمة موصوفة"، وداعيًا الجهات المعنية إلى تأمين التغذية وتحسين الجباية.

وفي الشأن السوري، دعا المسؤولين إلى مراعاة الأوضاع الأمنية وتعزيز العلاقات مع الدولة السورية، مؤكدًا أنه "ليس مقبولًا بقاء فلول النظام في لبنان".

كما هنأ الجزائر بعيدها الوطني، منوّهًا بدعمها لبنان وقضايا العالمين العربي والإسلامي.

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