أمطار ورعد وانخفاض في الحرارة... الطقس المتقلّب مستمر

يسيطر طقس خريفي متقلّب على والحوض الشرقي للمتوسط، بفعل منخفض جوّي متمركز فوق ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً.

ويترافق المنخفض مع انخفاض في درجات الحرارة، وأمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد، إضافة إلى رياح ناشطة.

ويستمر الطقس المتقلّب والماطر حتى ظهر الأحد، قبل أن يتحول تدريجياً إلى مستقر.

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الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا خاصة شمال البلاد وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.السبت: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما يرتفع موج البحر.الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار ويستقر مساءً.الإثنين: قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تكون باردة ودون معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل.