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لبنان

قوى الأمن تنفي وقوع هذه السرقات

Lebanon 24
06-11-2026 | 03:42
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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن ما تداولته مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي عن وقوع 6 عمليات سلب في بيروت خلال 45 دقيقة، يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026، غير دقيق ومبالغ فيه. وأفادت بأن عملية سلب واحدة وقعت ظهر ذلك اليوم في محلة الطريق الجديدة.


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وقالت في بلاغ صادر عنها:"  كانت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت قد تمكّنت، عند السّاعة 4:00 من فجر تاريخ ٥-١١-٢٠٢٦، من توقيف شخصَين بالجرم المشهود، على متن دراجة آليّة من دون لوحة تسجيل، وذلك في محلّة الأشرفيّة – جادّة بيار الجميل لقيامهما بعمليّة سلب في المحلّة.

وتبيّن أنّهما من أصحاب السّوابق في هذا المجال، وهما كلٌّ من:

 ح. ح. (مواليد عام ٢٠٠٢ لبناني)

 أ. د. (مواليد عام ٢٠٠٦ فلسطيني)

وقد ضُبط بحوزتهما:

درّاجة آليّة نوع (GR) لون أبيض من دون تسجيل وأوراق.

كميّة من مادّة حشيشة الكيف داخل حقيبة كتف.

وقد سُلّم الموقوفان إلى الفصيلة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

أضاف البلاغ:" تهيب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بوسائل الإعلام والمواقع الإخباريّة كافّة، عدم التّسرّع في نشر أي خبر قبل التأكّد من صحّته، وعدم تضخيم الأخبار التي قد تنعكس سلبًا على الوضع العام في البلاد.

كما تطلب من المواطنين عدم تناقل مثل هذه الأخبار غير الموثوقة، الأمر الذي يُحدِث بلبلة ويزرع الخوف بين الناس".
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

الطريق الجديدة

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الطريق الجديد

طريق الجديدة

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