فضل الله: على الدولة ألّا تنتظر... والأمن الداخلي بات مصدر قلق

حذّر العلامة السيد علي فضل الله من اتساع الاعتداءات واستمرار عمليات الاغتيال والنسف في القرى الجنوبية، داعياً إلى تحرك سياسي ودبلوماسي جدي، والاستفادة من عناصر القوة المتاحة داخلياً وخارجياً.

وقال فضل الله، خلال خطبة الجمعة في الإمامين الحسنين في حارة حريك، إن “دور الدولة لا يجوز أن يقتصر على انتظار التطورات”، معتبرًا أن لن يحقق أمنه وسيادته واستقراره من دون امتلاك الأدوات والمقومات اللازمة.

ودعا اللبنانيين إلى وقف الخطابات والمواقف التي توتر الساحة الداخلية، مشددًا على عدم المس بمكانة ودوره في حماية وحدة البلاد وأمنها، ومؤكدًا أن مواجهة المخاطر لا تكون بالانقسام أو بإضعاف مواقع القوة.

وفي قراءته للانتخابات الأميركية، رأى أنها أظهرت تبدلًا في المزاج الشعبي واعتراضًا على كلفة الحروب والسياسات الخارجية، لكنه استبعد حدوث تغيير سريع أو جذري في سياسة تجاه المنطقة.

كما توقف عند تزايد عمليات السلب والسرقة والاعتداء على الأمن الاجتماعي، داعياً إلى مضاعفة جهودها والقوى الفاعلة إلى التعاون معها، بالتوازي مع معالجة تدهور الأوضاع المعيشية والبطالة وانتشار المخدرات.