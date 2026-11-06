تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرفاعي: الأمن أولوية والشتاء يضاعف أعباء العائلات المتعففة

Lebanon 24
06-11-2026 | 04:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الرفاعي: الأمن أولوية والشتاء يضاعف أعباء العائلات المتعففة
الرفاعي: الأمن أولوية والشتاء يضاعف أعباء العائلات المتعففة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دعا مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ الدكتور بكر الرفاعي إلى جعل الأمن والأمان أولوية وطنية، مؤكدًا أن اللبنانيين يريدون العيش في قراهم وبلداتهم بعيدًا عن الخوف والاعتداءات والفوضى.

وقال الرفاعي، خلال خطبة الجمعة، إن الأمن لا يقتصر على الإجراءات العسكرية، بل يحتاج إلى دولة تحمي مواطنيها، وقانون يطبّق على الجميع، ومؤسسات تتحمل مسؤولياتها، وحدود مصانة من الفوضى والتهريب.

وفي ملف العلاقة مع سوريا، دعا إلى عدم إبقائها أسيرة جراح الماضي أو إدارتها بمنطق الخوف والاتهامات، مطالبًا بتعاون الدولتين لضبط الحدود ومنع الاعتداءات والتهريب ومعالجة الملفات العالقة وفق القانون والعدالة والاحترام المتبادل.

وتوقف عند الأعباء التي يحملها فصل الشتاء للعائلات المتعففة، داعيًا إلى تفقد المحتاجين والتعاون لتأمين المازوت والبطانيات والغذاء والدواء، مع الحفاظ على كرامتهم.

كما رأى أن “طوفان الأقصى” أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة النقاش العالمي، معتبرًا أن المال والنفوذ لا يضمنان التحكم بإرادة الشعوب، ومشددًا على أن قيمة الإنسان والأمم تقاس بالأفعال والعدل والوفاء لا بكثرة الشعارات.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
سلام: كلفة الطاقة هي من أثقل الأعباء على الصناعيين ومعالجتها أولويّة لدينا
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: الحفاظ على الأمن الاجتماعي يشكّل أولوية أساسية
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش الأردني: الجاهزية العملياتية أولوية لحماية حدودنا وتعزيز الأمن
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: منع اختلال التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها وترشيد استهلاك الغاز يمثلان أولوية مع اقتراب فصل الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24

محافظة بعلبك الهرمل

بعلبك الهرمل

بكر الرفاعي

الفلسطينية

الرفاعي

الهرمل

الأقصى

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-11-06
Lebanon24
08:59 | 2026-11-06
Lebanon24
08:32 | 2026-11-06
Lebanon24
07:47 | 2026-11-06
Lebanon24
07:25 | 2026-11-06
Lebanon24
07:25 | 2026-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24