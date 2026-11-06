الرفاعي: الأمن أولوية والشتاء يضاعف أعباء العائلات المتعففة

دعا مفتي الشيخ الدكتور إلى جعل الأمن والأمان أولوية وطنية، مؤكدًا أن اللبنانيين يريدون العيش في قراهم وبلداتهم بعيدًا عن الخوف والاعتداءات والفوضى.

وقال ، خلال خطبة الجمعة، إن الأمن لا يقتصر على الإجراءات العسكرية، بل يحتاج إلى دولة تحمي مواطنيها، وقانون يطبّق على الجميع، ومؤسسات تتحمل مسؤولياتها، وحدود مصانة من الفوضى والتهريب.

وفي ملف العلاقة مع ، دعا إلى عدم إبقائها أسيرة جراح الماضي أو إدارتها بمنطق الخوف والاتهامات، مطالبًا بتعاون الدولتين لضبط الحدود ومنع الاعتداءات والتهريب ومعالجة الملفات العالقة وفق القانون والعدالة والاحترام المتبادل.

وتوقف عند الأعباء التي يحملها فصل الشتاء للعائلات المتعففة، داعيًا إلى تفقد المحتاجين والتعاون لتأمين المازوت والبطانيات والغذاء والدواء، مع الحفاظ على كرامتهم.

كما رأى أن “طوفان الأقصى” أعاد القضية إلى صدارة العالمي، معتبرًا أن المال والنفوذ لا يضمنان التحكم بإرادة الشعوب، ومشددًا على أن قيمة الإنسان والأمم تقاس بالأفعال والعدل والوفاء لا بكثرة الشعارات.