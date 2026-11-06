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لبنان

تعاون بين وزارة الشباب و"اليونيسف" لإعداد برامج تمتد حتى 2038

Lebanon 24
06-11-2026 | 04:55
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تعاون بين وزارة الشباب واليونيسف لإعداد برامج تمتد حتى 2038
تعاون بين وزارة الشباب واليونيسف لإعداد برامج تمتد حتى 2038 photos 0
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بحثت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقدريان مع وفد من منظمة “اليونيسف”، برئاسة عبير أبو زكي، التحضيرات للبرامج المشتركة بين الجانبين للسنوات الممتدة من 2028 إلى 2038.

وعرضت بيرقدريان المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفي مقدمها الاستراتيجيتان الرياضية والشبابية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الشبابية ستُطلق بعد استكمال اللقاءات التشاورية مع الشباب في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع الشباب والاستماع إلى تطلعاتهم، لافتة إلى إطلاق مسار “المواطنة المسؤولة” بوصفه مدخلًا لترسيخ علاقتهم بالدولة.

كما كشفت عن التحضير لإنشاء منصة إلكترونية للتواصل المتبادل بين الوزارة والشباب، مشددة على أن استعادة الثقة تشكل أساس تعزيز الانتماء الوطني ومصالحة الشباب مع الدولة.

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