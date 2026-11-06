سليمان بحث مع السفير الصيني مشاركة لبنان في "الحزام والطريق"

بحث سليمان مع سفير لدى تشن تشوان دونغ، في اليرزة، الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، وانعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على استقرار .

وشدد سليمان على ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور والتجاذبات الخارجية، وحصر القرارات السيادية بالمؤسسات الدستورية الشرعية، مؤكدًا أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتناول اللقاء العلاقات اللبنانية– ، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسبل توسيع التعاون الاقتصادي والثقافي.

كما أطلع السفير الصيني سليمان على مستجدات الإجراءات المتعلقة بمبادرة "الحزام والطريق"، وآفاق تعزيز مشاركة لبنان فيها والاستفادة من الفرص التنموية والاستثمارية التي توفرها.

ونوّه سليمان بمواقف الصين الداعمة لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، داعيًا إلى تطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين.