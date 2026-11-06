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لبنان

هيئات زراعية تطالب تشديد الرقابة على الغش الغذائي

Lebanon 24
06-11-2026 | 04:20
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هيئات زراعية تطالب تشديد الرقابة على الغش الغذائي
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طالبت لجنة محافظة جبل لبنان في “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” بتمديد مهلة قرض GATE من سنتين إلى خمس أو سبع سنوات، وإعفائه من الفوائد، بهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين وتعزيز قدرتهم على مواصلة الإنتاج والاستثمار.

وجاء المطلب خلال اجتماع عقدته اللجنة في مركز نقابة وتعاونية الصيادين في الأوزاعي، برئاسة رئيس اللقاء جهاد بلّوق، خُصص لمناقشة القضايا الزراعية والنقابية واحتياجات المزارعين.

ودعا المجتمعون إلى تعزيز التنسيق مع المراكز الإقليمية التابعة لوزارة الزراعة، لتنظيم ندوات تشرح أهمية السجل الزراعي وآلية التسجيل فيه، ومساعدة المزارعين في تعبئة الطلبات والاستفادة من البرامج المتاحة.

كما حذروا من تفشي الغش في زيت الزيتون والعسل والألبان والأجبان، مطالبين بتفعيل أجهزة الرقابة وملاحقة المخالفين، حمايةً لصحة المستهلك وحقوق المنتجين وسمعة المنتجات المحلية.

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