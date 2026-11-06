هيئات زراعية تطالب تشديد الرقابة على الغش الغذائي

طالبت لجنة في “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” بتمديد مهلة قرض GATE من سنتين إلى خمس أو سبع سنوات، وإعفائه من الفوائد، بهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين وتعزيز قدرتهم على مواصلة الإنتاج والاستثمار.

وجاء المطلب خلال اجتماع عقدته اللجنة في مركز نقابة وتعاونية الصيادين في ، برئاسة رئيس اللقاء جهاد بلّوق، خُصص لمناقشة الزراعية والنقابية واحتياجات المزارعين.

ودعا المجتمعون إلى تعزيز التنسيق مع المراكز الإقليمية التابعة لوزارة الزراعة، لتنظيم ندوات تشرح أهمية السجل الزراعي وآلية التسجيل فيه، ومساعدة المزارعين في تعبئة الطلبات والاستفادة من البرامج المتاحة.

كما حذروا من تفشي الغش في زيت والعسل والألبان والأجبان، مطالبين بتفعيل أجهزة الرقابة وملاحقة المخالفين، حمايةً لصحة المستهلك وحقوق المنتجين وسمعة المنتجات المحلية.