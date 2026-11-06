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لبنان

"التريشينيلا" تستنفر أصحاب المطاعم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-11-2026 | 07:13
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التريشينيلا تستنفر أصحاب المطاعم
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بعد البلبلة التي أثارتها حادثة إصابة عدة أشخاص ببكتيريا الـ"التريشينيلا"، وما رافقها من إقفال أحد المطاعم في بيروت، ما دفع العديد من المواطنين إلى الإمتناع عن أكل اللحوم في المقاهي، خوفاً من خلطها مع لحم الخنزير، استنفر أصحاب مطاعم بارزة ومُتخصّصة في تقديم اللحوم، وشدّدوا على معايير النظافة التي يتّبعونها في عمليّة الطهي.
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وأكّد بعض أصحاب المطاعم الكبرى في لبنان، أنّ "البكتيريا الخطيرة موجودة فقط في لحوم الخنازير والدببة، فيما تقدم مطاعمهم لحوم البقر والغنم ".

ودعا أصحاب المطاعم المواطنين إلى "الإستمرار في تناول اللحوم، وعدم الخوف من البكتيريا التي تحتويها اللحوم العادية في حال وجودها، لأنّها تموت عند تعرّضها للحرارة".
المصدر: خاص "لبنان24"
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