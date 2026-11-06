بري: القرار الأممي 1701 هو الضامن القانوني لحق لبنان بإستعادة أرضه كاملة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفيرة الإتحاد الأوروبي
لدى لبنان
ساندرا دو وال بحضور المستشار الاعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية لاسيما في الجنوب اللبناني.
الرئيس بري
جدد التأكيد لسفيرة الاتحاد الأوروبي
على أن القرار الأممي 1701 هو الضامن القانوني لحق لبنان بإستعادة أرضه كاملة حتى الحدود المعترف بها دوليا ، وأن قوات الطوارئ الدولية تمثل إطاراً عملانيا لتنفيذ كامل بنود هذا القرار.
كما استقبل الرئيس بري وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني يرافقه رئيس مجلس الإدارة المدير العام
لمؤسسة مطار بيروت
الدولي المهندس محمد عبد الرزاق شاتيلا وأعضاء مجلس الإدارة في زيارة بروتوكولية بعد تسلم المؤسسة مهامها، الزيارة كانت أيضا مناسبة جرى خلالها عرض لبرامج وزارة الاشغال ومؤسسة المطار
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رئيس المجلس النيابي تابع أوضاع الجالية اللبنانية
في ساحل العاج وذلك خلال استقباله القنصل الفخري رئيس جمعية البر والتعاون في ابيدجان محمود ناصر الدين والشيخ غسان درويش، بحضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة أمل علي حايك.
على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري
لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات الى جلسة مشتركة في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 09 - 11 - 2026، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
١- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 19 من القانون 2019/319 ( تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 13 - 09 - 1971 حتى تاريخ 31 - 12 - 2018
٢- متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في لبنان