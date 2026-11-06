تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عمار: بيان السفارات الخمس تجرؤ سافر على التدخل في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية

Lebanon 24
06-11-2026 | 07:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عمار: بيان السفارات الخمس تجرؤ سافر على التدخل في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية
عمار: بيان السفارات الخمس تجرؤ سافر على التدخل في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب علي عمار ، في تصريح حول "بيان سفارات الدول الخمس":
Advertisement

"ان البيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأوستراليا وكندا واليابان، يعبر عن قمة الإسفاف والوقاحة، لما ينطوي عليه من تجرؤ سافر على التدخل في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية اللبنانية، من دون أي اعتبار لسيادة لبنان واستقلالية قضائه أو للأصول الديبلوماسية أو لكرامة الشعب اللبناني، وصولًا إلى حدّ التدخل في تقرير خياراته الوطنية وفرض توجهات سياسية عليه".

أضاف :"إن استمرار السلطة اللبنانية في التغاضي عن هذه التدخلات المتكررة والتعامل معها وكأنها أمر طبيعي ومألوف، أمر مرفوض ومدان بالكامل. وإن المسؤولية الوطنية والدستورية تفرض عليها التحرك الجاد والفعلي ووضع حدّ لهذه الانتهاكات  التي تمس سيادة لبنان ومؤسساته، وتشكل إهانة لا يجوز السكوت عنها بحق اللبنانيين جميعا". 

وختم عمار :"لقد كان الأجدى بهذه الدول التي تدّعي زورا، أنها صديقة للبنان وحريصة على دعمه، أن تجتمع لإصدار بيان يرفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ويدين الاعتداءات اليومية على السيادة اللبنانية، وجرائم القتل والتدمير والتهجير، والانتهاك المتواصل للاتفاقات والقرارات الدولية، وأن تعلن دعمها لحق الشعب اللبناني، الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية ،في الدفاع عن نفسه وأرضه بكل الوسائل المشروعة، وأن تدعو إلى الحوار والتفاهم الوطني بين اللبنانيين، بدلًا من المساهمة في تأجيج الانقسامات وإثارة الفتن بينهم والدفاع عن اعدائهم".
مواضيع ذات صلة
الخطيب أدان بيان السفارات الخمس في لبنان: تدخّل سافر في الشؤون الداخليّة
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:33:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية اليمنية: ندين استمرار التدخلات السافرة للحرس الثوري و"حزب الله" في الشؤون الداخلية لليمن
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:33:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من ثوابت السياسة المصرية
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:33:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ردا على السفارة الأميركية.. النائب عمار استنكر التدخل في الشأن اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
06/11/2026 16:33:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

القرارات الدولية

الإسرائيلي

اللبنانية

علي عمار

بريطانيا

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-11-06
Lebanon24
09:17 | 2026-11-06
Lebanon24
08:59 | 2026-11-06
Lebanon24
08:32 | 2026-11-06
Lebanon24
07:47 | 2026-11-06
Lebanon24
07:25 | 2026-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24