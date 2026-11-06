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لبنان

طبيب يمارس المهنة خلافاً للقانون.. ماذا كشفت التحقيقات؟

Lebanon 24
06-11-2026 | 12:14
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن دورية من مديرية بيروت الإقليمية داهمت عيادة لطب الأسنان في منطقة الأشرفية، وضبطت طبيباً سورياً يُدعى (م.م.) يمارس المهنة من دون ترخيص صادر عن نقابة أطباء الأسنان في لبنان.
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وأوضحت المديرية، في بيان، أن المداهمة نُفذت بإشارة من القضاء المختص، حيث عُثر داخل العيادة على معدات طبية وحقن وعقاقير بوتوكس مجهولة المصدر.

وكشفت التحقيقات عن وجود شراكة بين الطبيب السوري وصاحب العيادة (هـ.د.)، تقوم على تقاسم الأرباح مناصفة، فيما كان الطبيب غير المرخّص يتولى إجراء العلاجات وإحضار عقاقير البوتوكس.

وبناءً على إشارة القضاء، جرى توقيف الطبيب السوري، إضافة إلى ناطور العيادة (ن.ر.) لدخوله لبنان خلسة، وخُتمت العيادة بالشمع الأحمر.

في المقابل، تُرك صاحب العيادة بسند إقامة وتعهد بعدم مخالفة قوانين النقابة، التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق الطبيبين.
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المديرية العامة لأمن الدولة

أعلنت المديرية العامة

المديرية العامة

الشمع الأحمر

أمن الدولة

القضاء

بيروت

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