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لبنان

الجبهة اللبنانية في صلب مخاطر التصعيد: لا تبدّل في واشنطن ولا ضمانات من تل أبيب

Lebanon 24
06-11-2026 | 23:01
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الجبهة اللبنانية في صلب مخاطر التصعيد: لا تبدّل في واشنطن ولا ضمانات من تل أبيب
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كتب داوود رمال في"نداء الوطن": لعلّ الخطيئة الكبرى التي يمكن أن يقع فيها لبنان في هذه المرحلة هي الاعتقاد بأنّ نتائج الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية ستقود حكمًا إلى تبدّل جوهري في السياسات الخارجية، ولا سيما في ما يتعلّق بالشرق الأوسط وخصوصًا إيران و «حزب الله». فالتعويل على تغيّر الأشخاص أو التوازنات السياسية لتعديل مسار المواجهة الإقليمية ينطوي على قراءة مبسّطة لمشهد أكثر تعقيدًا، حيث تتقدّم المصالح الاستراتيجية على الاعتبارات الانتخابية، وتبقى الملفات الأمنية والسيادية في صلب الحسابات الأميركية والإسرائيلية، بصرف النظر عن هوية الحكومات والتحالفات.
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والأرجح أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تصاعدًا في الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، والحدّ من النفوذ الإيراني وأذرعه العسكرية، بما يفرض وقائع جديدة قد تغيّر وجه المنطقة. وفي هذا السياق، تبرز قراءة سياسية مفادها أنّ واشنطن تريد تحقيق تحوّل جذري في المعادلات الإقليمية قبل نهاية العام الحالي، مستفيدة من الظروف القائمة لدفع الأطراف المعنية نحو ترتيبات جديدة، سواء عبر التفاوض أو من خلال الضغط الميداني.
أما إيران، فتبدو حساباتها مختلفة بين الحرب والتسوية. ففي المواجهة العسكرية، يشكّل «حزب الله» بالنسبة إليها ورقة استراتيجية ذات قيمة كبيرة، باعتباره جزءًا من منظومة نفوذها الإقليمي وأداة ضغط يمكن استخدامها في سياق الصراع الأوسع كيفما تشاء. لكن هذه الوظيفة، مهما كانت أهميتها في الحسابات الإيرانية، تضع لبنان أمام مخاطر جسيمة، لأنّ كلفة المواجهة تقع على أرضه ومؤسساته واقتصاده ومجتمعه، فيما تبقى طهران معنية أولا بحماية مصالحها الاستراتيجية. وهنا تكمن المفارقة، وهي أنّ ما قد يمثّل ورقة قوة لإيران يمكن أن يتحوّل إلى عبء وجودي على لبنان وحاضره ومستقبله.
وبانتظار اتضاح مسار التسوية، لا تبدو الجبهة اللبنانية بمنأى عن مخاطر التصعيد. فالتحذيرات المرتبطة بتوجّهات بنيامين نتنياهو بشأن استمرار الدولة اللبنانية في عدم تنفيذ التزاماتها المتعلّقة بحصرية السلاح ونزع سلاح «حزب الله»، تحمل مؤشرات جدية إلى احتمال توسيع العمليات العسكرية والاحتلال باتجاه بيروت والضاحية الجنوبية، التي تعتبرها إسرائيل مركزًا أساسيًّا للحزب، لا بل تطلق على الضاحية تسمية «عاصمة حزب الله». ويبرز هنا سيناريو التدخّل الإسرائيلي المباشر لنزع السلاح بالقوة، على غرار النموذج الذي شهدته غزة، بما يحمله ذلك من مخاطر تدميرية على لبنان. ولا يبدو أنّ تبدّل الحكومة الإسرائيلية، في حال تشكّلت حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، سيشكّل بالضرورة ضمانة لتغيير هذه المقاربة، نظرًا إلى عقيدته العسكرية المرتبطة بمفهوم «عقيدة الضاحية»، القائمة على تدمير البنية التي تعتبرها إسرائيل مصدر تهديد. من هنا، تتكثّف النصائح الدولية للبنان بضرورة الانتقال من إعلان النيات والقرارات السياسية إلى وضع خارطة طريق تنفيذية واضحة لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية. والمطلوب أن تكون هذه الخارطة ورقة عملية قابلة للتنفيذ، تحدّد المراحل والآليات والضمانات، وتفتح الطريق أمام تسوية متكاملة تجمع بين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الأراضي اللبنانية، وإنهاء ظاهرة السلاح خارج الدولة.
الوقت يضيق، وأخطر ما يمكن أن يحدث أن يبقى لبنان رهينة انتظار تبدّلات انتخابية أو تفاهمات إقليمية، فيما تتشكّل الوقائع على أرضه وعلى حساب سيادته ومستقبل أبنائه

وكتب معروف الداعوق في" اللواء": يترقب لبنان مسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد تقدم حظوظ رئيس المعارضة ايزنكوت لرئاستها، ما يعني ازاحة رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، بنيامين نتنياهو عن تشكيلها، كما كان يطمح لذلك من قبل، وانتظار السياسة التي ستتبعها الحكومة العتيدة في مقاربة ازمة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق الاطار الموقَّع بين لبنان وإسرائيل، ام الاستمرار بنهج حكومة نتنياهو التباطؤ المتعمد، واختلاق الذرائع لرفض تنفيذ اتفاق الاطار، وأطالة امد الاحتلال الإسرائيلي إلى وقت غير معلوم.
وينقل مصدر ديبلوماسي معلومات مفادها ان كبار المسؤولين، تبلغوا منذ مدة، من الإدارة الاميركية،فحوى احاديث مفادها، ان ايزنكوت تواصل معهم قبل حلول موعد الانتخابات الإسرائيلية، ونقل اليهم رؤيته في حال فوزه بالانتخابات، لمقاربة تختلف عن سياسات واساليب حكومة نتنياهو الحالية، في التعاطي مع الحروب والازمات في المنطقة، وخصوصا في مسألة الصراع مع الفلسطينين واحتلال جنوب لبنان، مبدياً استعداده لتعاون ايجابي مع الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد حلول واقعية لهذه الحروب والازمات، تستند إلى مصالح إسرائيل الحيوية وأمن الشعب الإسرائيلي.
واشار المصدر الى انه اذا اكتملت الظروف ونجح ايزنكوت في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وإن كان ذلك مايزال مبكراً، لا بدّ من انتظار الخطوط العريضة للسياسات التي يتبعها في التعاطي مع الفلسطينيين عموماً ،خصوصاً في موضوع تنفيذ خطة غزّة للسلام، والسلام مع الفلسطينيين واحتلال إسرائيل لجنوب لبنان، ولفتت إلى ان مضمون رؤية ايزنكوت تحمل في طياتها، بوادر تغيير محتمل،وفي حال السير فيها حتى النهاية، معناها الانتقال من حالة الحروب المتواصلة التي شنتها إسرائيل على عدة جبهات ومحاور، الى الحديث عن آفاق الحلول المطروحة، ومن ضمنها وضع اتفاق الاطار مع لبنان، موضع التنفيذ العملي، بدلا من سياسة المماطلة والتسويف المتبعة اليوم .
وفي تقدير المصدر الديبلوماسي ان تسريب معلومات عن سياسات مغايرة يتبعها ايزنكوت لمعالجة الازمات في المنطقة ، تختلف عن سياسات نتنياهو المتطرفة والدموية، واذا كانت صحيحة بالفعل ، وليست بمثابة جس نبض استباقية، فهذا يعطي بادرة أمل ضئيلة للبنان من ضمنها، لتسريع خطى تنفيذ اتفاق الاطار الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية، للخروج من مأزق المراوحة الحالي،الذي يستنزف لبنان.    
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