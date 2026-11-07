تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان يترقّب المتغيّرات والعين الاميركية على ملفين..بري: القرار 1701 هو الضامن القانوني لحقنا بإستعادة أرضنا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-11-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لبنان يترقّب المتغيّرات والعين الاميركية على ملفين..بري: القرار 1701 هو الضامن القانوني لحقنا بإستعادة أرضنا
لبنان يترقّب المتغيّرات والعين الاميركية على ملفين..بري: القرار 1701 هو الضامن القانوني لحقنا بإستعادة أرضنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يبقى الترقب سيّد الموقف في لبنان والمنطقة بانتظار انعكاسات  نتائج الانتخابات الأميركية وقبلها الإسرائيلية، ومن المرتفب ان تشهد "الأيام المقبلة  مبدئياً حسم القرار الذي سيتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران، حرباً أو استمراراً للوساطات التفاوضية، كما سيُحسم تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي.
Advertisement
ووفق ما تشير مصادر رسمية  فإنّ لبنان لم يتبلّغ حتى الآن أيّ رسالة من الإدارة الأميركية ولا من وزارة الخارجية ولا حتى من السفارة الأميركية في بيروت تحدّد الخطوات التالية على صعيد مسار المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية ولا التأكيد على استمرار مسار التفاوض وضمانات بأنّ لبنان سيبقى أولوية أميركية بمعزل عن المتغيرات المتوقعة الناتجة عن نتائج الانتخابات.
وقال مصدر رسمي «إنّ أولوية المستويات الرسمية، وفي مقدمها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، هي تخفيف التوترات السياسية وعدم تفاقمها، وقطع الطريق على احتمال الانحدار إلى واقع يصعب احتواؤه ويخرج عن السيطرة .» يتقاطع ذلك، مع أجواء متداولة في أوساط سياسية مختلفة، تلفت إلى ما تصفها حالة جفاء مستشرية بين مستويات سياسية ورسمية، مردّها إلى النفور المتبادل، وانقطاع التواصل على أكثر من خط داخلي، وانتفاء لغة الحوار التي توجبها هذه المرحلة.
وكشفت مصادر في البيت الأبيض  أنّ إدارة ترامب تتابع عن كثب ملفَّين أساسيَّين، أولهما التحقيق في قضية متفجرات ضهر البيدر، ولا سيما ما يتعلّق بارتباطها بـ"حزب الله" ومصير التحقيقات الجارية. 
أما الملف الثاني، فيتعلّق بالدفع في اتجاه السلام مع إسرائيل، من خلال خطوات واضحة تعكس التزامات لبنان في هذا المسار. وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى ضرورة التحرّك لإنهاء العمل بقانون مقاطعة إسرائيل، متسائلة عمّا إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيطرح إلغاءه على التصويت في المجلس النيابي. وألمحت إلى أنّ الأطراف التي تعمل على عرقلة المسار الرامي إلى إنهاء الحرب مع إسرائيل ونزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية، قد تكون عرضة لعواقب نتيجة مواقفها. 
من جهة اخرى وفي رد على منتقدي أداء المؤسسة العسكرية اعتبر قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن بقاء الاحتلال الاسرائيلي هو الخطر الأول على لبنان، وأعلن أن الجيش يعمل لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وانه سيقف سدًّا منيعًا في وجه أي إشكال في الداخل، ولن يسمح بزعزعة أمن لبنان واستقراره. وأكد العماد هيكل أن الجيش اللبناني ينفذ قرارات السلطة السياسية.
وعشية تلقي أعضاء مجلس الأمن الدولي مناقشة وإحاطة حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ القرار 1701، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية لا سيما في الجنوب اللبناني. وجدّد الرئيس بري التأكيد لسفيرة الاتحاد الأوروبي على أنّ “القرار الأممي 1701 هو الضامن القانوني لحق لبنان باستعادة أرضه كاملة حتى الحدود المعترف بها دولياً، وأنّ قوات الطوارئ الدولية تمثل إطاراً عملانياً لتنفيذ كامل بنود هذا القرار”.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بري: القرار الأممي 1701 هو الضامن القانوني لحق لبنان بإستعادة أرضه كاملة
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري: القرار الأممي 1701 هو الضامن القانوني لحق لبنان بإستعادة أرضه كاملة حتى الحدود المعترف بها دوليا وقوات الطوارئ الدولية تمثل إطاراً عملانيا لتنفيذ كامل بنود هذا القرار
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"المرحلة الإنتقاليّة" مليئة بالغموض والمفاجآت والجيش يتعهد منع زعزعة الاستقرار.. بري: القرار 1701 هو الضامن القانوني لحق لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رهانات "حزب الله" على المتغيرات الأميركية تعقد التسوية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-11-07
Lebanon24
09:53 | 2026-11-07
Lebanon24
09:34 | 2026-11-07
Lebanon24
09:32 | 2026-11-07
Lebanon24
09:31 | 2026-11-07
Lebanon24
09:08 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24