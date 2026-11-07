استعدوا للبرد.. لبنان تحت تأثير منخفض جوي والأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

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أفاد الأب المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المنخفض الجوي يواصل تأثيره على ، بعدما فرض سيطرته على أجواء المنطقة اعتباراً من يوم أمس الجمعة، خاصة بين ساعات بعد الظهر والمساء، حاملاً معه حالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق مع هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، ونشاط ملحوظ في العواصف الرعدية والصواعق، على أن يبدأ تأثيره بالانحسار التدريجي اعتباراً من قبل ظهر .وأضاف: "لن تكون الأمطار متساوية بين المناطق ، إذ ستتفاوت كمياتها تبعاً لمسار السحب الركامية وشدة النشاط الرعدي وموقع النطاقات الأكثر فعالية."وأشار إلى ان الثلوج ستتساقط مساء اليوم السبت فوق ارتفاع 2000 متر في ، اما التراكمات الملحوظة فستكون فوق 2600 متر وذلك، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة، لتدخل المناطق الجبلية والبقاعية في أجواء باردة خلال الأيام المقبلة.ومن المتوقع أن تلامس درجات الحرارة ليلاً 3 إلى 4 درجات في والجبال، خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فيما تستقر ليلاً على الساحل قرب 13 درجة.وأشار خنيصر إلى ان جبال الارز والقرنة السوداء كستها الثلوج ليلة امس الجمعة.وأكد خنيصر إلى ان المنخفض الجوي لم يقل كلمته الأخيرة بعد، لكن العدّ العكسي لانحساره يبدأ اعتباراً من فجر الأحد.