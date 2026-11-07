سرقة بأكثر من 250 ألف دولار في قضاء راشيّا… شعبة المعلومات تكشف هويّات المتورّطين

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 29-9-2026، دخل مجهولون إلى منزل أحد المواطنين في بلدة خربة روحا
– قضاء راشيّا، بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا خزنة حديدية تحتوي على مصاغٍ ذهبي ومبالغَ مالية، وقدُّرت قيمة المسروقات بما يفوق 250 ألف دولار أميركي.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي
إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات
من تحديد هويّات أربعة متورطين في عملية السرقة، وهم كلٌّ من:
ع. ط. (مواليد عام 1998، لبناني).
أ. ح.
(مواليد عام 1991، لبناني).
ع. ح. م. (مواليد عام 2005، سوري).
غ. م. (مواليد عام 1970، لبنانية).
بتاريخي 6 و 8-10-2026، وبعد عمليّات رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف ثلاثة منهم في مدينة بعلبك
، والموقوفة الرابعة في مدينة زحلة
.
بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة اشتراكهم مع شخصَين آخرَين في تنفيذ عملية السّرقة المذكورة.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء
المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين.