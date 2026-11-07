تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بقرادونيان: استبعد اندلاع حرب واسعة جديدة في المرحلة المقبلة

Lebanon 24
07-11-2026 | 04:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بقرادونيان: استبعد اندلاع حرب واسعة جديدة في المرحلة المقبلة
بقرادونيان: استبعد اندلاع حرب واسعة جديدة في المرحلة المقبلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى عضو اللجنة العالمية ومسؤول الشرق الأوسط في حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، أن "لبنان يقف أمام مرحلة دقيقة في ظل التحولات الإقليمية والدولية"، معتبراً أن البلاد لطالما كانت تحت تأثير الضغوط الخارجية نتيجة موقعها الجغرافي وتعقيدات وضعها الداخلي وغياب الاتفاق على رؤية وطنية موحدة، ما جعلها تدفع أثمان الصراعات والتسويات في المنطقة.
Advertisement

وفي حديث عبر "صوت كل لبنان"، شدد بقرادونيان على أن الوحدة الداخلية تبقى خط الدفاع الأول أمام الانهيارات، داعياً إلى استخلاص العبر من التجارب السابقة، وعدم رهن مستقبل لبنان بحسابات الخارج، وفتح نقاش جدي حول مستقبل الدولة والصيغة اللبنانية وقدرتها على مواجهة التحديات المقبلة.

واعتبر، أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل يشكّل صمام أمان في المرحلة الراهنة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية ودورها، ومراعاة قدراتها وإمكاناتها، وأشار إلى أن الجيش يمتلك الإرادة للقيام بواجباته، إلا أن قدرته على تنفيذ بعض المهام تبقى مرتبطة بالإمكانات المتاحة والظروف الميدانية والسياسية، ولفت إلى أن تحقيق الأهداف المطلوبة، وفي مقدمها تعزيز سلطة الدولة وحصر قرار السلم والحرب بها، يستوجب اعتماد مقاربة واقعية تأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني، محذراً من أن اللجوء إلى القوة من دون توافق داخلي قد يؤدي إلى مواجهة مع شرائح من المجتمع اللبناني. ورأى أن المطلوب هو الحفاظ على الجيش ومبادئه، وتعزيز قدراته، والعمل على بلوغ الأهداف الوطنية بطريقة تحمي استقرار البلاد وتجنبها أزمات وانقسامات جديدة.

وفي الشأن اللبناني، اعتبر أن الهدف الأميركي المعلن يتمثل بنزع سلاح حزب الله، وقال ان واشنطن أخطأت عندما سارت وفق الأهداف الإسرائيلية، كما شدد على ضرورة عدم إغفال الأطماع الإسرائيلية والتوجهات التوسعية.

واعتبر بقرادونيان أن حزب الله يؤيد بناء الدولة ويدعم قيام دولة قوية، لكنه ليس مستعداً لتسليم سلاحه في ظل الاوضاع الراهنة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

بقرادونيان أشار إلى أن المشهد الحالي تحكمه حالة من الترقب، لا سيما في ضوء الانتخابات والتطورات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل، لافتاً إلى أن لبنان لا يملك تأثيراً حاسماً في هذه التحولات، بل يتأثر بنتائجها وانعكاساتها.
وفي ما يتعلق بالمسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، أكد أن الخيار الدبلوماسي لم ينتهِ، وأن المفاوضات لا تزال ممكنة رغم التصعيد، واعتبر أن أي تسوية كبرى محتملة قد تقوم على الملف النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات والحصار، على أن تشمل ملفات أخرى، من بينها دور إيران وأذرعها في المنطقة، بما فيها لبنان واليمن.
وعن احتمالات التصعيد العسكري، استبعد بقرادونيان اندلاع حرب واسعة جديدة في المرحلة المقبلة، ورأى أن التحولات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل قد تفتح المجال أمام مقاربة مختلفة وتحد من التهور العسكري، مشدداً على أن استخدام القوة لم يحقق حتى الآن الأهداف التي وضعت من أجلها الحروب
مواضيع ذات صلة
فانس يحدد ملامح المرحلة المقبلة من حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يلوّح بردّ مدمر في حال اندلاع حرب جديدة
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أي مرحلة تنتظر الجنوب: حرب واسعة أم استنزاف بلا نهاية؟
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام إسرائيلي جديد يكشف أوراق المرحلة المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
07/11/2026 17:28:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

قائد الجيش

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-11-07
Lebanon24
09:53 | 2026-11-07
Lebanon24
09:34 | 2026-11-07
Lebanon24
09:32 | 2026-11-07
Lebanon24
09:31 | 2026-11-07
Lebanon24
09:08 | 2026-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24