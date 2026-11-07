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لبنان

هاني: التصنيع الغذائي أداة أساسية لحماية التراث الانتاجي اللبناني

Lebanon 24
07-11-2026 | 09:32
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هاني: التصنيع الغذائي أداة أساسية لحماية التراث الانتاجي اللبناني
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زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وعضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، والسفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل، رافقهما مستشارا الوزير هاني، مازن الحلواني وسوسن ابو فخر الدين، تعاونية "نجمة الصبح" في بلدة المحيدثة – راشيا، وشكلت هذه الزيارة محطة بارزة لتسليط الضوء على تجربة تعاونية لبنانية نجحت في تحويل التراث الغذائي المحلي إلى إنتاج ذي قيمة مضافة، قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، في لقاء جمع ممثلي الدولة والجهات الدولية الداعمة والقائمين على التعاونية وشركاء التنمية الزراعية.
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وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة التعاونية وعضو المجلس المذهبي الدرزي المهندس مروان شروف، رئيس بلدية المحيدثة فاضل جمال وأعضاء المجلس البلدي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع المهندس عماد محمود، مختار البلدة وجدي إسماعيل، نائبة رئيس التعاونية وفاء جمال، الشيخة رباح جمال إلى جانب أعضاء التعاونية وفعاليات البلدة.



هاني



وأكد وزير الزراعة أن "تعاونية نجمة الصبح تمثّل نموذجاً متقدماً للعمل التعاوني الذي يزاوج بين الحفاظ على التراث الغذائي اللبناني وتطوير الإنتاج وفق معايير الجودة ومتطلبات الأسواق الحديثة"، مستعيداً متابعته لمسيرتها على مدى سنوات، ومعرباً عن اعتزازه بما حققته من تطور وانتشار تجاوز حدود السوق المحلية.



وأشار إلى أن "نجاح التعاونية في الوصول إلى أسواق خارج لبنان، بفضل الشراكات والدعم التقني والتطوير المستمر، يؤكد أن المنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية تمتلك إمكانات تنافسية كبيرة متى توافرت لها مقومات التصنيع والتسويق والجودة".



ونوّه هاني بـ"الدور الفرنسي في دعم لبنان والقطاع الزراعي"، معتبراً أن "زيارة السفير الفرنسي تحمل رسالة دعم وتشجيع للنساء والفريق الذي عمل على إنجاح هذه المبادرة"، ومشيداً بـ"الشراكة مع جمعية التجارة العادلة والجهات المعنية، وبالدور الذي تؤديه المرأة في تحويل الإنتاج المحلي إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة".



وشدد على أن "الزراعة تشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، وأن تطويرها يتطلب الانتقال إلى أنماط إنتاج سليمة وصناعات غذائية قادرة على حفظ قيمة المحاصيل وإطالة عمرها وتحسين أساليب تسويقها وفتح أسواق جديدة أمامها"، مؤكداً أن "التصنيع الغذائي ليس مجرد مرحلة إضافية في العملية الزراعية، بل أداة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية التراث الإنتاجي اللبناني".



وختم بالإعراب عن تطلعه إلى تعميم تجربة «نجمة الصبح» على التعاونيات الزراعية الـ800 في لبنان، مؤكداً "استعداد وزارة الزراعة وفرقها المختصة لمواكبة هذه التعاونيات وتقديم الإمكانات المتاحة لتطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية".



دوريل



من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بزيارة التعاونية، معتبراً "أنها من اللقاءات التي تتيح له التعرف عن قرب على مبادرات محلية ذات قيمة إنتاجية واجتماعية وإنسانية، بعيداً عن إطار الاجتماعات الرسمية التقليدية".



وأشاد بالتجربة التي أرستها «نجمة الصبح»، معبّراً عن فخره بالشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والتعاونية، وما أثمرته من تطوير للإنتاج وتحسين لجودة المنتجات وتعزيز لقدرات العاملين فيها.



وأكد دوريل أن "أهمية المبادرة تكمن في قدرتها على الجمع بين صون التقاليد الغذائية المحلية ومواكبة متطلبات الأسواق الحديثة، بما يحافظ على هوية المنتجات البلدية ويمنحها فرصاً أوسع للمنافسة"، منوهاً بـ"الدور المحوري الذي تؤديه النساء في إنجاح التجربة ودفع عجلة التنمية في المجتمعات الريفية"، ومجدداً "التزام بلاده بدعم المبادرات الإنتاجية والشراكات التي تترجم التنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة".
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