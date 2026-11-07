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لبنان

مشاهد مقزّزة من سوق اللحوم في صبرا.. "أمن الدولة" تنشر الصور

Lebanon 24
07-11-2026 | 09:34
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مشاهد مقزّزة من سوق اللحوم في صبرا.. أمن الدولة تنشر الصور
مشاهد مقزّزة من سوق اللحوم في صبرا.. أمن الدولة تنشر الصور photos 0
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: 
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"متابعةً للاجتماع الذي عُقد في المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 5/11/2026، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء، نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة، بتاريخ 7/11/2026، جولة رقابية على سوق اللحوم في محلة صبرا، بمشاركة رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومندوبين عن وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة، وذلك للتحقّق من سلامة اللحوم ومدى مطابقتها للمعايير والشروط الصحية المعتمدة.



وشملت الجولة أخذ عينات من عدد من الملاحم، لإخضاعها للفحوص المخبرية اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.



وفي سياق الجولة، كشفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية، بمؤازرة من مديرية العمليات الخاصة، على مسلخ عائد للمدعو (ع. د.)، سوري الجنسية، حيث تبيّن أنه يمارس أعمال الذبح داخل المحل من دون ترخيص قانوني، ويستخدم برّاداً غير مطابق للشروط الصحية المعتمدة لحفظ اللحوم، فضلاً عن بيع لحوم مثلّجة على أنها طازجة.



كذلك، داهمت دورية من مديرية بيروت الإقليمية، بمؤازرة من مديرية العمليات الخاصة، ملحمة عائدة للمدعو (س. ن.)، لبناني الجنسية، حيث تبيّن أنه يقوم بتذويب لحوم هندية المصدر وطحنها وخلطها بلحوم طازجة، قبل تصنيعها على شكل نقانق، من دون التصريح للمستهلكين عن مصدرها. وقد نظّمت وزارة الاقتصاد محضراً بالمخالفة.



وبناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، جرى ختم المسلخ والملحمة بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتؤكد المديرية العامة لأمن الدولة استمرار جهودها الرقابية بالتعاون مع الإدارات والجهات المختصة، للتصدّي للمخالفات التي تهدّد سلامة الغذاء والصحة العامة، وملاحقة المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حفاظاً على سلامة المواطنين وحقوق المستهلكين".
 
 
 
 
 
 
 

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