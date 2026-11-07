تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ملف لبنان بين ترامب والسفير عيسى والخارجية الأميركية تعتبر قنصل لبنان في ديترويت "غير مرغوب فيه"

Lebanon 24
07-11-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ملف لبنان بين ترامب والسفير عيسى والخارجية الأميركية تعتبر قنصل لبنان في ديترويت غير مرغوب فيه
ملف لبنان بين ترامب والسفير عيسى والخارجية الأميركية تعتبر قنصل لبنان في ديترويت غير مرغوب فيه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في توقيت لافت أعقب السباقين الانتخابيين الأميركي والإسرائيلي، استحوذ على الاهتمام اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، في مارالاغو بولاية فلوريدا الأميركية، حيث حضر الملف اللبناني بكل تشعباته على اللقاء. ونشر عيسى صورة تجمعه بالرئيس الأميركي وأرفقها بعبارة: "كان من الجيد أن ألتقي الرئيس ترامب".
Advertisement

جاء ذلك، بالتزامن مع خبر آخر شغل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، حيث أكدت السفارة اللبنانية في واشنطن لـ "نداء الوطن" أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت القنصل العام للبنان في ديترويت ابراهيم شرارة، "شخصاً غير مرغوب فيه"، وذلك على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نُسبت إليه، اعتُبر أنها تشيد بالهجوم الذي شنه "حزب الله" العام 1983 على ثكنات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في بيروت.

كما ربط البعض هذا الإجراء بمشاركة شرارة في حملة نظمتها الجالية العربية الأميركية دعماً للمرشح الديمقراطي عبدالرحمن السيد، الذي فاز بعدها في انتخابات التجديد النصفي.

وأكدت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، أن السفارة اللبنانية في واشنطن تبلغت رسمياً من وزارة الخارجية الأميركية بقرار اعتبار القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة شخصاً غير مرغوب فيه، وإلزامه بمغادرة الأراضي الأميركية خلال مهلة أقصاها 48 ساعة.

وكتبت" النهار": صحيح أن إجراء طرد القنصل يتصل بسلوكه الشخصي ولكن الصفعة طاولت لبنان وصورته فيما دولته تحاول جاهدة احتواء الكثير من مسائل وتحفظات لدى الجانب الأميركي على السلطة وسط تطورات ومناخات أسفرت عنها الانتخابات الأميركية لا تبدو في مصلحة لبنان مبدئياً.

ونقلت "النهار" عن مصادر مطلعة في واشنطن أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في لبنان أُبلغتا بقرار وزارة الخارجية الأميركية اعتبار القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة «شخصاً غير مرغوب فيه»، وأن لا خيار أمام السلطات اللبنانية سوى الامتثال للقرار، باعتباره قراراً سيادياً أميركياً. وبحسب المعلومات، حاول شرارة تبرير المنشورات المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنها تعود إلى سنوات سابقة. إلا أن الإشكالية، وفق المصادر، لم تقتصر على هذه المنشورات، إذ أظهرت مراجعة تحركاته ونشاطاته الأخيرة مشاركته في مناسبات ذات طابع سياسي تنتقد الحزب الجمهوري، ولا سيما خلال الفترة الانتخابية، ما اعتُبر انحيازاً إلى فريق سياسي أميركي على حساب آخر، وهو ما يتعارض مع مقتضيات العمل القنصلي. وتشير المصادر إلى أن تداعيات القرار قد تتجاوز إنهاء مهمة شرارة في الولايات المتحدة، إذ باتت فرص تعيينه في بعثة ديبلوماسية جديدة ضئيلة جداً، نظراً إلى الصعوبات المتوقعة في الحصول على موافقة دولة مضيفة أخرى، باستثناء احتمال قبوله في دول تتخذ مواقف معادية للولايات المتحدة. وبذلك، قد لا يقتصر القرار الأميركي على إنهاء مهمة شرارة في ديترويت، بل قد ينعكس على مستقبله المهني في السلك الديبلوماسي اللبناني.

وكان موقع "واشنطن فري بيكون" قد شنّ هجوماً على شرارة، بعدما شارك الأسبوع الماضي في حفلة للجالية العربية الأميركية دعماً لعبدول السيد ومرشحين ديموقراطيين آخرين.

وأورد الموقع في تقرير نشره في الثاني من تشرين الثاني الحالي، أن شرارة كتب في منشور يعود إلى عام 2021، في إشارة إلى ذكرى تفجير ثكنة المارينز، أن «المقاومة البطولية» أنهت «الاحتلال العسكري الأميركي» للبنان بـ«ضربة واحدة». كما نقل عنه منشوراً آخر جاء فيه: «من ثكنة المارينز في بيروت إلى قاعدة التنف... سنرفض المحتل ونهزمه»، في إشارة إلى الوجود العسكري الأميركي في سوريا.
ولفت التقرير إلى مواقف أخرى منسوبة إلى شرارة، بينها إشادته بعملية هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي عام 2021، فضلاً عن صورة غلاف حسابه على منصة «إكس» التي تظهر علماً إسرائيلياً يحترق، واقتباس في تعريفه الشخصي للكاتب والقيادي الفلسطيني غسان كنفاني.
يذكر أنه من الناحية القانونية، تجيز المادة 23 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية للدولة المضيفة إعلان مسؤول قنصلي شخصاً غير مرغوب فيه، بما يستدعي استدعاءه أو إنهاء مهامه. وإذا لم تستجب الدولة الموفدة خلال مهلة معقولة، يمكن سحب الإذن بممارسة مهامه أو التوقف عن الاعتراف بصفته القنصلية، علماً بأن هذا الإجراء لا يعد حكماً جنائياً بحد ذاته.
 
مواضيع ذات صلة
الجميّل لمعاون وزير الخارجية الإيرانية: غير مرغوب فيك
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 15:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: روسيا سترد على إعلان النمسا عدد من الدبلوماسيين الروس "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 15:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إثيوبيا تعلن 10 دبلوماسيين إريتريين أشخاصا غير مرغوب فيهم لـ"ضلوعهم بأنشطة تشكل تهديدا للأمن الإثيوبي"
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 15:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب بحث مع السفير ميشال عيسى مستجدات لبنان في فلوريدا
lebanon 24
Lebanon24
08/11/2026 15:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:57 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:32 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-08
Lebanon24
07:57 | 2026-11-08
Lebanon24
07:47 | 2026-11-08
Lebanon24
07:32 | 2026-11-08
Lebanon24
07:11 | 2026-11-08
Lebanon24
06:53 | 2026-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24