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لبنان

طريق بيروت - الجنوب تحت "الرصد"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-11-2026 | 03:15
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تواصل قوى الأمن الداخلي جهودها لتعزيز الأمن على الطريق الساحلية التي تربط بيروت بالجنوب، في ظل الحديث عن حوادث سرقة ونشل شهدتها بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة، وسط تأكيدات أمنية بأن الأجهزة المختصة تتابع هذه الحوادث وتعمل على ملاحقة المتورطين فيها، بما يساهم في حماية المواطنين والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.
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وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر أمنية أن قوى الأمن الداخلي تواصل أداء مهامها الميدانية، وأن المتابعة الأمنية لا تقتصر على التعامل مع الحوادث بعد وقوعها، بل تشمل أيضاً إجراءات الرصد والمراقبة والعمل الاستباقي للحد من الجرائم، ولا سيما في المواقع التي قد يستغلها السارقون لتنفيذ عملياتهم.

وتشير المصادر إلى أن الأجهزة المختصة، وفي مقدمتها فرع المعلومات، تولي أهمية لمتابعة البلاغات المتعلقة بحوادث السرقة والنشل، إذ تخضع هذه الحوادث للتحقيق وجمع المعطيات اللازمة لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم، في إطار الجهود المستمرة لضبط الأمن ومكافحة الجريمة.

وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة على طريق بيروت - الجنوب، باعتبارها شرياناً حيوياً يشهد حركة يومية كثيفة للمواطنين والسيارات، إلى جانب انتشار المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات والمرافق الحيوية على امتدادها، ما يجعل الحفاظ على أمنها أولوية أساسية.

وفي موازاة ذلك، تبرز مطالبات محلية بتعزيز الدوريات وتوسيع نطاق المراقبة، خصوصاً في النقاط الأقل انكشافاً، بما يواكب الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي ويساهم في الحد من احتمالات وقوع حوادث جديدة.

وتؤكد أوساط محلية أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية، ولا سيما من خلال الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو حوادث أمنية، بما يساعد القوى المختصة على التدخل والمتابعة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي المحصلة، تعكس المتابعة الأمنية المستمرة أهمية الدور الذي تؤديه قوى الأمن الداخلي في حماية المواطنين ومكافحة الجرائم، فيما يبقى تعزيز الإجراءات الوقائية والتنسيق مع الأهالي عاملاً أساسياً لترسيخ الاستقرار والحفاظ على أمن الطريق التي تصل العاصمة بالجنوب.
المصدر: خاص "لبنان24"
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