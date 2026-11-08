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لبنان

فياض: دفع كل من ترامب ونتنياهو ثمن معاركهما العبثية

Lebanon 24
08-11-2026 | 04:59
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فياض: دفع كل من ترامب ونتنياهو ثمن معاركهما العبثية
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "التغيُّرات المحتملة التي نشأت أو قد تنشأ عن الإنتخابات الإسرائيلية والإنتخابات الأميركية، لن تغيِّر شيئاً في مواقف المقاومة وحساباتها، لا من ناحية حقها في الدفاع عن وطنها وأهلها ونفسها وسعيها إلى تحرير الأرض، ولا من ناحية تقويمها لآداء السلطة اللبنانية وخياراتها التي أخفقت إخفاقاً شاملاً ولم تحقق شيئاً في الدفاع عن اللبنانيين، ولم تقدم أي أمل في تحرير أرضهم".
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وقال خلال الإحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة ميس الجبل، في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز: "دفع كل من ترامب ونتنياهو ثمن معاركهما العبثية والتي لم تحقق أي مكاسب تذكر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل تركت آثارها السلبية على أميركا نفسها بصورة خاصة، وعلى أمن الطاقة العالمي وعلى حلفاء أميركا".



أضاف: "نحن أمام تحوُّل قد نشهد تداعياته المتلاحقة داخل معسكر أميركا وحلفائها، وهو يظهر إضطراباً وتخبطاً في إدارة الخيارات والقدرة على تحقيق منجزات ذات معنى غير التدمير والقتل، وبالمقابل، تبدو إيران وحلفاؤها في وضعية تماسك ووضوح وصمود وقدرة على إدارة المواجهة بالطريقة التي تجهض قدرة العدو على تحقيق أهدافه، وتدفعه إلى قلب مأزق لا فكاك منه. الأهم بالموضوع، هو الإستفادة من الدروس البليغة التي أظهرتها هذه التطورات، وعلى الأخص من قبل اللبنانيين الذين يواجهون هذا التغوُّل الإسرائيلي المتمادي، ويتعرضون يومياً لعدوانيته وحرب الإبادة التي يمعن فيها".



وشدد على "ضرورة أن يدرك اللبنانيون أن نتائج المواجهة لم تتحدد بعد بصورتها النهائية، وأن التوازن مع العدو الإسرائيلي الذي يستبيح كل شيء لن يكون ممكناً إلا من خلال صمودهم وثباتهم والإرتكاز إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي أكد مصداقيته وفاعليته وعدم قدرة أحد على تجاوزه، والذي جعل من إنهاء الحرب في المنطقة وإيقاف العدوان على لبنان والإنسحاب من أرضه وحماية سيادته ووحدته، بنداً أولاً في مفاوضاته مع الأميركيين".



واعتبر أن "الخروج من المأزق اللبناني، لن يكون مُتاحاً خارج هذا المسار، وإن الجمهورية الإسلامية تدفع من كيسها في سبيل هذا الموقف، مؤازرة ودعماً للشعب اللبناني، ودون أية مطامع أو مكاسب خاصة، مضمرة أو معلنة".



وختم: "الحرص على المصالح اللبنانية، يملي على السلطة اللبنانية إعادة تقويم الموقف، بهدف إعادة التوازن لسياساتها ورهاناتها، للخروج من حالة المراوحة وانعدام التوازن وغياب الفاعلية إلى ما يفتح نافذة على إمكانية تحقيق الأهداف".
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