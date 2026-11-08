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لبنان

قوى الأمن تكشف تفاصيل "جريمة جدرا"... هكذا قُتِلَ إبن الـ20 عاماً

Lebanon 24
08-11-2026 | 05:01
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قوى الأمن تكشف تفاصيل جريمة جدرا... هكذا قُتِلَ إبن الـ20 عاماً
قوى الأمن تكشف تفاصيل جريمة جدرا... هكذا قُتِلَ إبن الـ20 عاماً photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 21-10-2026، عُثِرَ في بلدة جدرا – الشّوف على جثّة الشّابّ (ب. ح. من مواليد عام 2006، سوري الجنسية)، مصابة بطلقات ناريّة، وقد تبيّن أنّ دراجته الآليّة من نوع GR، وهاتفه الخلوي، قد سُرِقا.
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على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المتورّطين وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة المشتبه فيهما، وهما:

ي. ن. (مواليد عام 2004، مكتوم القيد).

س. أ. (مواليد عام 2003، مكتوم القيد).

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما، بالتنسيق مع القضاء المختص.

بتاريخ 6-11-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات من الشعبة عمليّتَين متزامنتَين، أسفرتا عن توقيف الأول في محلّة دوار الأميركان، والثّاني في محلّة عين السّكّة – مدخل مخيم عين الحلوة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على إطلاق النّار باتجاه المغدور، وسرقة درّاجته.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، بإشراف القضاء المختص.
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