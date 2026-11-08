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لبنان

إنطلاق الانتخابات في نقابة المحامين في طرابلس لملء مقعدين شاغرين في مجلس النقابة

Lebanon 24
08-11-2026 | 05:57
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إنطلاق الانتخابات في نقابة المحامين في طرابلس لملء مقعدين شاغرين في مجلس النقابة
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انطلقت في نقابة المحامين في طرابلس العملية الانتخابية لملء مقعدين شاغرين في مجلس النقابة.
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وفي مستهل العملية الانتخابية، أكد نقيب المحامين مروان ضاهر أن "النقابة أمام استحقاق نقابي مهم ومحطة أساسية في الحياة الديمقراطية"، مشيراً إلى أن "المحامين على موعد مع عرس ديمقراطي في نقابة ذات تاريخ سعت من خلاله دائماً إلى الحفاظ على الحريات وسيادة القانون".

وأضاف أن "الاختلاف في الرأي بين المحامين لا يمكن أن يكون سبباً للخلاف، بل إن النقابة تجمعهم دائماً وهي فوق كل اعتبار"، لافتاً إلى أنهم "يناقشون ويتناقشون تحت سقف المحبة والمسؤولية في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم، بما يمكّنهم من الحفاظ على نقابتهم ورقيّها".

وختم متمنياً التوفيق لجميع المرشحين، وأعلن بدء العملية الانتخابية.

ويتنافس اليوم في هذا الاستحقاق الانتخابي أربعة مرشحين: اثنان مسلمان واثنان مسيحيان، وفقاً للعرف المتّبع، وهم: رشا موسى وعدنان ذوق عن المقعد المخصّص للمسلمين، وجوزاف إسحاق ووهيب الحولي عن المقعد المخصّص للمسيحيين.
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