رجي من مونتريال: المطلوب تحرير الأرض من الاحتلال وتحرير المواطن من السلاح غير الشرعي

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شارك والمغتربين يوسف رجي في لقاء مع الجالية في مونتريال أقامه القنصل العام شربل نمر، وحضره عدد من النواب بينهم النائب اللبناني الأصل فيصل الخوري، سفير في كندا بشير طوق، عميدة السلك القنصلي هيلغا كاتالين بريتز، والقناصل العامون لكل من تركيا وسويسرا وبنما ومصر واليونان وفرنسا والمغرب وتونس.كما حضر راعي أبرشية كندا للموارنة المطران مروان تابت، ممثل دار الفتوى في مونتريال الشيخ سعيد فواز، ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نبيل عباس، ممثل طائفة الموحدين الدروز الشيخ عادل حطوم، إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب اللبنانية في كندا: ، الكتائب، ، ، المردة والأحرار.وفي كلمته، عبّر الوزير رجي عن فخره وتأثره برؤية هذا الحشد، وشكر كندا على استضافتها اللبنانيين وحمايتها لهم وإتاحتها الفرصة لهم للنجاح، مؤكداً أن "المسؤولين الكنديين الذين التقاهم أشادوا بدور الجالية في ازدهار بلدهم، وأن كثيرين من أبنائها وصلوا إلى كندا في ظروف صعبة جداً".وقال: "إن اللبنانيين غادروا وطنهم رفضاً للاحتلال، وعندما زال الاحتلال جاءت الميليشيات والسلاح غير الشرعي الذي صار أقوى من الدولة"، مؤكداً أن "لبنان بات اليوم يملك رئيساً جديداً للجمهورية وحكومة جديدة، وأنه لا عودة إلى الوراء".وشدد رجي على أن "لبنان لن يقبل بعد اليوم وجود سلاح غير سلاح ، ولا أن يفاوض أحد أو يساوم باسمه"، مشيراً إلى أن "الدبلوماسية اللبنانية رجعت مئة في المئة لبنانية".وأضاف: "ان لبنان لن يدفع ثمن طموحات أي زعيم في المنطقة أو أي نظام استبدادي توسعي، ولن يقبل أن يفتح أي فريق حرباً على حسابه إسناداً لهذه الجهة أو تلك فيجلب الاحتلال والدمار والتهجير، ولا أن تكون الدولة رهينة لدول أخرى"، معتبراً أنه "لا يجوز التفريط بمصالح لبنان خدمةً لمصالح الغير".وأوضح أن "الحكومة اتخذت قرارات شجاعة بحصر السلاح بيد القوى الشرعية، واعتبار الأعمال الأمنية والعسكرية للمنظمات غير الشرعية خارجة عن القانون، وهي قرارات لم تطبق بعد، لكننا سائرون نحو التنفيذ"، مؤكداً أن "الطريق طويلة لكن العزم قائم على المضي فيها".وأكد أن "الهدف هو تحرير الأرض من الاحتلال وتحرير المواطن من السلاح غير الشرعي، وأن المسألة ليست عقائدية بل رغبة في العيش في دولة طبيعية يعمل فيها الناس ويذهب أولادهم إلى المدرسة، ويستعيد فيها لبنان دوره مركزاً ثقافياً واستشفائياً في وازدهاره الاقتصادي، وهو ما لا يتحقق ما دام القرار الاستراتيجي وقرار الحرب والسلم ليسا بيد الدولة".وأعلن رجي "أنه بحث مع المسؤولين الكنديين موضوع استئناف الخط الجوي المباشر بين لبنان وكندا"، مؤكداً " لبنان العمل على إزالة العوائق التي تحول دون هذا القرار". كما بشّر الجالية بتأمين الجوازات البيومترية قريباً في كندا.