قوى الأمن أوقفت سوريين كانا يتجوّلان بطريقة مُثيرة للريبة.. بماذا اعترفا خلال التحقيق معهما؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة عمليات السرقة وتوقيف المتورّطين فيها، اشتبهت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت بشخصَين كانا يتجوّلان على متن دراجة آليّة في محلّة ، بطريقة مثيرة للريبة.على الأثر، وبتاريخ 6-11-2026، تمكّنت عناصر الدوريّة من توقيفهما، وتبيّن أنّهما من الجنسية ، وهما:– م. ع. (مواليد عام 2006).– ع. ش. (مواليد عام 2005).وضُبطت بحوزتهما دراجة آليّة من نوع «GR» بيضاء اللون، من دون لوحات تسجيل ولا أوراق ثبوتيّة، وكانت تعمل بواسطة مفتاح مصنّع غير مفتاحها الأساسي.بالاستماع إلى إفادتَيهما، أفادا بأنّ الأوّل أقدم على سرقة الدراجة الآليّة المذكورة، إضافةً إلى سرقة هاتفَين خلويَّين.مع أن المفرزة المذكورة قامت بعمليات توقيف خمسة أشخاص في خلال الأسبوع المنصرم بجرم سلب وسرقة.أُودع الموقوفان والمضبوطات لدى القطعة المعنيّة، للتوسّع في التحقيق معهما، بناءً على إشارة المختصّ.