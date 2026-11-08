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لبنان

قوى الأمن أوقفت سوريين كانا يتجوّلان بطريقة مُثيرة للريبة.. بماذا اعترفا خلال التحقيق معهما؟

Lebanon 24
08-11-2026 | 10:51
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قوى الأمن أوقفت سوريين كانا يتجوّلان بطريقة مُثيرة للريبة.. بماذا اعترفا خلال التحقيق معهما؟
قوى الأمن أوقفت سوريين كانا يتجوّلان بطريقة مُثيرة للريبة.. بماذا اعترفا خلال التحقيق معهما؟ photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة وتوقيف المتورّطين فيها، اشتبهت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بشخصَين كانا يتجوّلان على متن دراجة آليّة في محلّة مار الياس، بطريقة مثيرة للريبة.
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على الأثر، وبتاريخ 6-11-2026، تمكّنت عناصر الدوريّة من توقيفهما، وتبيّن أنّهما من الجنسية السورية، وهما:

– م. ع. (مواليد عام 2006).

– ع. ش. (مواليد عام 2005).

وضُبطت بحوزتهما دراجة آليّة من نوع «GR» بيضاء اللون، من دون لوحات تسجيل ولا أوراق ثبوتيّة، وكانت تعمل بواسطة مفتاح مصنّع غير مفتاحها الأساسي.

بالاستماع إلى إفادتَيهما، أفادا بأنّ الأوّل أقدم على سرقة الدراجة الآليّة المذكورة، إضافةً إلى سرقة هاتفَين خلويَّين.

مع العلم أن المفرزة المذكورة قامت بعمليات توقيف خمسة أشخاص في خلال الأسبوع المنصرم بجرم سلب وسرقة.

أُودع الموقوفان والمضبوطات لدى القطعة المعنيّة، للتوسّع في التحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
 
 
 
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