على بُعد نحو 200 متر من مواقع "اليونيفيل" في الجنوب.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي العثور عليه (فيديو)

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس": "تواصل قوات الفرقة 91 نشاطها في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان بهدف إزالة التهديدات عن إسرائيل".
تابعت: "خلال نشاط قوات فريق القتال التابع للواء “عودد” (9) في بلدة ميس الجبل
، عثرت القوات على مخزنين للمعدات والوسائل القتالية، أحدهما داخل منزل مدني يقع على بُعد نحو 200 متر من موقع تابع للأمم المتحدة، والآخر داخل مستودع يقع على بُعد نحو 100 متر من الموقع".
أضافت: "ومن بين الوسائل القتالية التي تم العثور عليها: بنادق من نوع كلاشنيكوف، وقذائف صاروخية وقاذفات RPG، ورشاش من نوع PK، وقنابل يدوية شديدة الانفجار، وعبوة ناسفة، وذخيرة، ووسائل اتصال واستطلاع. كل ذلك إلى جانب صناديق مساعدات إنسانية وشعارات ورموز تابعة لحركتَي أمل و"حزب الله
".
أكملت: "بالإضافة إلى ذلك، خلال نشاط قوات فريق القتال التابع للواء كفير في بلدة الطيري
، تم العثور على شقة عملياتية تقع على بُعد نحو 250 مترًا من موقع تابع للأمم المتحدة، واحتوت على وسائل استطلاع، ومعدات قتالية، ومعدات للمكوث، وشعارات ورموز تابعة لتنظيم حزب الله".
ختمت : "ويُعدّ ذلك دليلًا إضافيًا على أن قوات اليونيفيل لم تنجح في أداء مهمتها، وعلى الاستغلال الساخر الذي تمارسه التنظيمات في ظل تقاعس اليونيفيل. لن يسمح الجيش الاسرائيلي لتنظيم حزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".