على بُعد نحو 200 متر من مواقع "اليونيفيل" في الجنوب.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي العثور عليه (فيديو)

على بُعد نحو 200 متر من مواقع للأمم المتحدة في : العثور على شقة عملياتية وعشرات الوسائل القتالية داخل منزل مدني ومستودع 🔸تواصل قوات الفرقة 91 نشاطها في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان بهدف إزالة التهديدات عن . 🔸خلال نشاط قوات فريق القتال التابع للواء “عودد” (9) في بلدة ميس الجبل، عثرت القوات على مخزنين للمعدات والوسائل القتالية، أحدهما داخل منزل مدني يقع على بُعد نحو 200 متر من موقع تابع للأمم المتحدة، والآخر داخل مستودع يقع على بُعد نحو 100 متر من الموقع. 🔸ومن بين الوسائل القتالية التي تم العثور عليها: بنادق من نوع كلاشنيكوف، وقذائف صاروخية وقاذفات RPG، ورشاش من نوع PK، وقنابل يدوية شديدة الانفجار، وعبوة ناسفة، وذخيرة، ووسائل اتصال واستطلاع. كل ذلك إلى جانب صناديق مساعدات إنسانية وشعارات ورموز تابعة لحركتَي أمل وحزب الله الإرهابيتين. 🔸بالإضافة إلى ذلك، خلال نشاط قوات فريق القتال التابع للواء كفير في بلدة الطيري، تم العثور على شقة عملياتية تقع على بُعد نحو 250 مترًا من موقع تابع للأمم المتحدة، واحتوت على وسائل استطلاع، ومعدات قتالية، ومعدات للمكوث، وشعارات ورموز تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي. 🔸ويُعدّ ذلك دليلًا إضافيًا على أن قوات اليونيفيل لم تنجح في أداء مهمتها، وعلى الاستغلال الساخر الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية في ظل تقاعس اليونيفيل. 🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.