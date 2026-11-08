هدوء حذر بين البلدتين

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ولم تُسجّل خلال اليوم أي حوادث أو إشكالات كبيرة بين أبناء البلدتين، ما يفتح المجال أمام احتواء الخلاف والانتقال إلى مرحلة من التهدئة، بانتظار التوصل إلى معالجة قانونية تضع حداً للنزاع القائم بين الطرفين.ويعود الخلاف بين البلدتين إلى نزاع عقاري قديم حول ملكية منطقة ، لا يزال عالقاً أمام من دون التوصل إلى حسم نهائي بشأنه.