هدوء حذر بين البلدتين

بعد سلسلة من الإجراءات التي نفذها الجيش في بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، وشملت مداهمات وتوقيفات، كان آخرها توقيف ناشط سياسي، تشهد المنطقة حالة من الهدوء الحذر، وسط تراجع حدة التوتر بين الأهالي.
ولم تُسجّل خلال اليوم أي حوادث أو إشكالات كبيرة بين أبناء البلدتين، ما يفتح المجال أمام احتواء الخلاف والانتقال إلى مرحلة من التهدئة، بانتظار التوصل إلى معالجة قانونية تضع حداً للنزاع القائم بين الطرفين.
ويعود الخلاف بين البلدتين إلى نزاع عقاري قديم حول ملكية منطقة القموعة
، لا يزال عالقاً أمام القضاء
من دون التوصل إلى حسم نهائي بشأنه.