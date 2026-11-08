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لبنان

بلديات وفاعليات بقاعية تطالب كهرباء لبنان بالوفاء بالتزاماتها تجاه محطة مركبا

Lebanon 24
08-11-2026 | 13:15
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بلديات وفاعليات بقاعية تطالب كهرباء لبنان بالوفاء بالتزاماتها تجاه محطة مركبا
بلديات وفاعليات بقاعية تطالب كهرباء لبنان بالوفاء بالتزاماتها تجاه محطة مركبا photos 0
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أوضحت بلديات وفاعليات بعلول ولالا وجب جنين في بيان علقت فيه على البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان بشأن نقل المحوّل من محطة جب جنين إلى محطة بولس أرقش وجاء في البيان:
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" منعاً لأي التباس أو تحريف لحقيقة موقفنا:

أولاً: إننا لم نقف يوماً في وجه مؤسسة كهرباء لبنان أو الدولة، ولم نعترض على حق أي منطقة في التغذية الكهربائية. تحرّكنا كان ديمقراطياً وسلمياً، انطلاقاً من مطالبتنا بحقوق بلداتنا المشروعة والوفاء بالوعود التي تلقّيناها من الجهات المعنية.

ثانياً: إن المحوّل المذكور، البالغة قدرته 20 م.ف.أ، كان موضع وعد بتركيبه في محطة مركبا، لتعزيز التغذية الكهربائية وتأمين استفادة بلدات بعلول ولالا وجب جنين من كهرباء المحطة، اضافة الى بلدات اخرى تستحق التغذية، أسوةً بسائر البلدات الواقعة على حوض الليطاني. علماً أن بلداتنا تقع في منتصف المسافة تقريباً من المحطة، فيما استفادت بلدات أبعد جغرافياً منها من هذه التغذية.

ثالثاً: إن ما أثار استياءنا هو نقل المحوّل بمؤازرة الجيش والقوى الأمنية، من دون مراجعة البلديات والفاعليات والمرجعيات الدينية التي تلقت الوعود السابقة بتخصيصه لمحطة مركبا. ونؤكد، خلافاً لما ورد في بيان المؤسسة، أن عملية إزالة المحوّل ونقله بتاريخ 6/11/2026 تمت من دون أي اعتراض من المواطنين، بل لم يكن هناك أي مواطن على أرض الواقع أثناء تنفيذ العملية. وعليه، فإن الحديث عن منع الفرق الفنية بالقوة لا يعكس حقيقة ما جرى، ومن غير المقبول تصوير مطالبتنا بحقوقنا على أنها عرقلة لعمل المؤسسة أو اعتراض على الدولة.

رابعاً: لسنا في وارد حرمان جزين أو إقليم الخروب من الكهرباء، ولا نضع حقوق منطقة في مواجهة حقوق منطقة أخرى. مطلبنا واضح: تحقيق العدالة في التغذية الكهربائية اي ما يقارب 20 ساعة.

خامساً: لا يمكن فصل هذه القضية عن بعدها التاريخي والإنمائي؛ فقد استُملكت آلاف الدونمات من أراضي أجدادنا لمصلحة منشآت الليطاني، على أساس وعود بتأمين الكهرباء للمنطقة على مدار 24 ساعة. ومع مرور العقود، نالت بلدات عديدة حصتها من هذه الوعود، فيما بقيت بعلول ولالا وجب جنين وعدد من قرى المنطقة خارج دائرة الإنصاف، تنتظر حقاً لم يتحقق حتى اليوم".

وطالب البيان "مؤسسة كهرباء لبنان والجهات المعنية بتحمّل مسؤولياتها، والعودة إلى الالتزامات السابقة، وإيجاد حل عادل يضمن حق بلداتنا في التغذية من محطة مركبا، بعيداً عن سياسة الأمر الواقع أو تحميل الأهالي مسؤولية المطالبة بحقوقهم".


وأكد البيان "أننا لسنا ضد إنارة أي بيت في لبنان، لكننا نرفض أن تبقى بيوتنا في الظلام، ولا نطلب امتيازاً، بل حقاً، ولا نعرقل أحداً، بل نطالب بالمساواة والإنصاف".

 
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