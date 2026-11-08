رسالتان لافتتان في بيان الجيش الاسرائيلي

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تمثّلت الرسالة الأولى في زعم واوية وجود مخازن أسلحة ومعدات تابعة لـ" " على بُعد نحو 200 متر من أحد مواقع قوات "اليونيفيل". ويأتي هذا الطرح قبيل بدء انسحاب القوات الدولية من ، في خطوة تبدو وكأنها دليل للاتهامات لليونيفيل بالتقصير في أداء المهام الموكلة إليها.أما الرسالة الثانية، فحملت إشارة لافتة إلى ، إذ شمل البيان الحركة إلى جانب "حزب الله" بالتوصيف نفسه، أي "منظمتين إرهابيتين"، في خطوة تطرح تساؤلات حول دلالات هذا التصنيف وتوقيته، وما إذا كان يعكس توجهاً إسرائيلياً جديداً في التعامل مع الحركة.