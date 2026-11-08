رسالتان لافتتان في بيان الجيش الاسرائيلي

لم يكن البيان الأخير الذي نشرته المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس" مجرد تصريح عابر، بل حمل رسالتين لافتتين، تتجاوزان مضمون ما ورد فيه.
تمثّلت الرسالة الأولى في زعم واوية وجود مخازن أسلحة ومعدات تابعة لـ"حزب الله
" على بُعد نحو 200 متر من أحد مواقع قوات "اليونيفيل". ويأتي هذا الطرح قبيل بدء انسحاب القوات الدولية من لبنان
، في خطوة تبدو وكأنها دليل للاتهامات الإسرائيلية
لليونيفيل بالتقصير في أداء المهام الموكلة إليها.
أما الرسالة الثانية، فحملت إشارة لافتة إلى حركة أمل
، إذ شمل البيان الحركة إلى جانب "حزب الله" بالتوصيف نفسه، أي "منظمتين إرهابيتين"، في خطوة تطرح تساؤلات حول دلالات هذا التصنيف وتوقيته، وما إذا كان يعكس توجهاً إسرائيلياً جديداً في التعامل مع الحركة.