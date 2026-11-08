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لبنان

مداهمات وحواجز للجيش في مناطق عدة.. توقيف 28 شخصاً وضبط أسلحة ومخدرات

Lebanon 24
08-11-2026 | 11:30
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مداهمات وحواجز للجيش في مناطق عدة.. توقيف 28 شخصاً وضبط أسلحة ومخدرات
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في عدد من المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 3 مواطنين و25 سوريًّا وفقًا لما يلي:
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عمليات دهم على أثر وقوع إشكالات مسلّحة في مناطق الليلكي – بعبدا وفنيدق وعكار العتيقة - عكار، وتوقيف المواطن (ع.ع.) من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكالات.

توقيف السوري (ج.م.) عند حاجز المحطة –  رأس بعلبك كونه مطلوب بجرم تفخيخ سيارة في مخيم عين الحلوة بتاريخ سابق.

توقيف المواطن (م.ق.) عند حاجز السفري - بعلبك لإطلاقه النار، وضبط كمية من حشيشة الكيف في حوزته.

توقيف 18 سوريًّا عند حاجز المحطة – رأس بعلبك لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، والمواطن (ا.ف.) الذي ينقلهم.

توقيف 6 سوريين عند حاجز دير عمار – المنية الضنية، لدخلوهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.

سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص" .
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قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مخيم عين الحلوة

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

عين الحلوة

عين الحلو

اللبنانية

مخيم عين

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