مداهمات وحواجز للجيش في مناطق عدة.. توقيف 28 شخصاً وضبط أسلحة ومخدرات

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صدر عن البيان الآتي:"نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في عدد من المناطق ، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 3 مواطنين و25 سوريًّا وفقًا لما يلي:عمليات دهم على أثر وقوع إشكالات مسلّحة في مناطق الليلكي – وفنيدق وعكار العتيقة - ، وتوقيف المواطن (ع.ع.) من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكالات.توقيف السوري (ج.م.) عند حاجز المحطة – رأس كونه مطلوب بجرم تفخيخ سيارة في بتاريخ سابق.توقيف المواطن (م.ق.) عند حاجز السفري - بعلبك لإطلاقه النار، وضبط كمية من حشيشة الكيف في حوزته.توقيف 18 سوريًّا عند حاجز المحطة – رأس بعلبك لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، والمواطن (ا.ف.) الذي ينقلهم.توقيف 6 سوريين عند حاجز دير عمار – المنية ، لدخلوهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص" .