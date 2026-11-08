تكليف آيزنكوت يطرح تساؤلات بشأن انعكاسه على المسار اللبناني والمفاوضات.. تعثر حوار عون- حزب الله

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يفتح تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاس التغيير السياسي في تل أبيب على المسار اللبناني، ولا سيما في ظل تأكيد الرئيس إسحاق هرتسوغ ضرورة مواصلة المفاوضات مع .وافيد بأن آيزنكوت بدأ اتصالات مع جهات أجنبية لبحث ترتيبات انسحاب الجيش من لبنان، في إطار التحضير لما يُعرف بـ«اليوم التالي» على الجبهة الشمالية، وذلك قبل نجاحه في تشكيل الحكومة، معتبراً أن الانسحاب من لبنان قد يكون مقدّمة لخطوات أخرى تشمل غزة وسورية، وصولاً إلى تفكيك بؤر استيطانية في الضفة الغربية، فيما نفى حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت صحة هذه المعلومات، واصفاً التقارير عن إجراء مفاوضات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بأنها «أكاذيب كاملة ولا أساس لها».وتعليقًا على تصريح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي دعا فيه إلى التقدّم في المفاوضات مع لبنان، أشار مصدر رسمي لـ"نداء الوطن" إلى أن "العبرة ليست في ما يقوله الرئيس الإسرائيلي، بل في ما سيقوله غادي آيزنكوت، أو بنيامين نتنياهو في حال فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة". وأكد المصدر أنه "لا توجد أي مؤشرات تدلّ على إحراز تقدّم أو حدوث تغيير في المقاربة الإسرائيلية تجاه لبنان، بل إن الاختلاف يقتصر على الأسلوب".في المقابل، لا تزال المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في حالة جمود كلي، في ظل التغيير السياسي الحاصل داخل ، وانتظار ما ستقرره الحكومة الجديدة حيال هذا المسار، سواء لجهة مواصلته أو نسفه.وبحسب ما كتبت" الديار"، لا ينفصل مصير هذه المفاوضات عن الموقف الأميركي، وتحديدا ما سيقرره الرئيس ، وما إذا كان سيواصل الدفع باتجاه استكمالها وصولا إلى اتفاقية السلام التي يسعى إليها، أم أنه سيقرر التراجع خطوة إلى الوراء في ملف الاهتمام بلبنان.ويرى مصدر لبناني رسمي أن «وصول آيزنكوت قد يفتح الباب أمام مقاربة إسرائيلية أكثر تجاوبا مع المطالب والطروحات الأميركية مما كانت عليه الحال في عهد بنيامين نتنياهو، وهو ما قد ينعكس على مسار التفاوض. إلا أن حسم هذا الأمر لا يزال مبكرا، إذ يتعين الانتظار خلال الأسابيع المقبلة، ريثما يتضح إمكان تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وطبيعة توجهاتها، ليُبنى على الشيء مقتضاه بشأن مصير المفاوضات التي تبقى، حتى إشعار آخر، في مهب الريح».وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الحراك يفترض به ان ينصب على ترتيب الوضع الداخلي والعمل على التوافق حول موقف موحد لمواجهة التحديات لاسيما ان التطورات في المنطقة لا توحي بأن الملف اللبناني هو أولوية.واعتبرت المصادر ان تعليق البحث في المفاوضات _ الإسرائيلية قد لا تعني نسفها وكله مناط بالأداء الإسرائيلي الجديد وتعاطي الحكومة الجديدة، وإلى حين اتضاح المشهد فإن خطوط التواصل بين الدولة وحزب الله تتطلب امدادات طارئة لأن لا شي واضحا بعد، مؤكدة ان الانتظار سيد الموقف وتبقى الحركة الدبلوماسية في اتجاه لبنان ضمن العمل على تقديم المشورة وكيفية الدعم.وبالتوازي مع الترقب الحذر للتطورات في أميركا واسرائيل، تواصل في الداخل اللبناني السجال حول الخيارات الاستراتيجية.وتشير آخر المعلومات التي اوردتها" الديار" الى أن محاولات تعبيد الطريق مجددا بين بعبدا والضاحية لاستئناف الحوار بين الرئاسة الأولى وحزب الله لا تزال تصطدم بعوائق عديدة وبالتحديد بخطوط حمراء يعلنها الطرفان. فلا الرئيس عون بصدد القبول بأي شروط يضعها الحزب للموافقة على العودة للحوار وبخاصة تلك المتعلقة باسقاط قرار الحكومة اعتبار الجناح العسكري لحزب الله جناحا غير شرعي، ولا الحزب مستعجل لفتح قنوات تواصل من جديد مع عون وفق المعطيات الراهنة بعدما اعتبره «تمادى في مواجهة المقاومة».وتشير المصادر الى أنه «من الصعب راهنا ايجاد نقاط تلاق بين الطرفين بعدما تعمقت الهوة بينهما في الفترة الماضية، ويبدو أنه سيكون علينا انتظار المزيد من الوقت للبناء على معطيات جديدة تسمح بتنازل أحد الطرفين».سلاموردا على سؤال لـ"النهار" حول الغموض المقلق الذي يحيط بالوضع في لبنان في ظل نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، وما يتردّد عن أن السلطة اللبنانية مربكة ومترددة أمام الاحتمالات التي تواجهها المنطقة، أجاب رئيس الحكومة نواف سلام قائلاً: "من المؤسف جداً أن يجري تضليل اللبنانيين بكلام عن ضياع الحكومة أو ارتباكها كأنها تحتكم إلى الرهانات الخارجية والحسابات الوهمية. إن حكومتنا تحكم بقوة الدستور والقانون والثقة النيابية الممنوحة لنا لمرتين وليس لمرة واحدة ووفق بيانها الوزاري وليس بأي أوهام مزعومة. وإننا أمام الاحتمالات التي تتردد عن وضع غير مستقر في الخارج لا نوفر وسيلة او طريقة سواء عبر قوتنا الذاتية أو عبر صداقات لبنان مع الدول الصديقة للحفاظ على شبكة أمان للبنان تدفع عنه الأخطار. ولكن هذا يقتضي أكثر من أي وقت مضى كما عبّرت عن ذلك في بياني من قصر بعبدا قبل أيام أن نحتكم إلى العقل ومصلحة لبنان العليا. وكفانا ارتباطات من شأنها زجّ لبنان تكراراً في أتون الحروب العبثية التي لن تؤدي إلا إلى تقديم مزيد من الذرائع لإسرائيل لتوسيع احتلالها للجنوب والإمعان في التدمير والقتل والتهجير. وغيرنا هو من يربط مصالحه بالخارج وغيرنا يراهن على الخارج، بينما أنا يهمني التاكيد أن لا شيء يحمي لبنان إلا الجميع بإبقاء قرار السلم والحرب وحصرية السلاح في يد الدولة. وأياً تكن طبيعة التطورات الخارجية، فإننا ماضون بهذا النهج بلا هوادة".