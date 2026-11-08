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لبنان

صفحة إبعاد قنصل لبنان في ديترويت طويت والبير سماحة يتسلّم المهام مؤقتا

Lebanon 24
08-11-2026 | 22:22
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صفحة إبعاد قنصل لبنان في ديترويت طويت والبير سماحة يتسلّم المهام مؤقتا
صفحة إبعاد قنصل لبنان في ديترويت طويت والبير سماحة يتسلّم المهام مؤقتا photos 0
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لا تزال قضية إعلان وزارة الخارجية الأميركية الزسبت، أن القنصل اللبناني في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغن إبراهيم شرارة، "شخصا غير مرغوب فيه"، تتفاعل ديبلوماسيا وسياسيا. وأعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، أنه عيّن قائمًا بالأعمال الدبلوماسية، سيصل إلى ديترويت خلال اليومين المقبلين لمتابعة شؤون المواطنين ومعاملاتهم، إلى حين تعيين قنصل عام أصيل جديد.
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وذمرت "الاخبار" أنّ "الديبلوماسي الذي سوف يتسلّم مهام شرارة بشكل مؤقت، هو ألبير سماحة، مدير مكتب يوسف رجي".
مع العلم، أنّ هذا المنصب هو من حصّة الطائفة الشيعية في التوزيع الديبلوماسي. وفيما يمكن لوزارة الخارجية الا تلتزم بالهوية الطائفية للديبلوماسي الذي يوكل إليه تأدية مهمة، الا أنّه جرت العادة على مراعاة التوزيع.

اضافت" الاخبار": تكشف مصادر دبلوماسية رسمية أنّ قرار الخارجية الأميركية، الذي تبلّغته السفيرة ندى معوّض، باعتبار القنصل العام في ديترويت إبراهيم شرارة شخصاً غير مرغوب فيه على الأراضي الأميركية، «ليس مُعلّلاً بالأسباب التي دفعت إلى اتّخاذه». كما أنّ القرار صدر يوم الجمعة في وقتٍ متأخّر بعد دوام العمل، وأعطي شرارة مهلة 48 ساعة فقط، صادفت أنها ضمن عطلة نهاية الأسبوع، لمغادرة البلاد.
وطرحت علامات استفهام حول اتخاذ وزارة الخارجية الأميركية، قرار اعتبار شرارة شخصاً غير مرغوب فيه على أراضيها، كون هذا التدبير، وإن كان حقّاً للدولة المُعتمد لديها الدبلوماسي، وفق اتفاقية جنيف، إلا أنّه، «يُعدّ أقصى تدبير يمكن اتخاذه، وعادةً يسبقه توجيه تنبيه، أو لفت نظر، أو ملاحظات للدبلوماسي المعني»، خاصّة أنّ لبنان والولايات المتحدة يُعتبران دولتين صديقتين، كما يخبرنا طوال الوقت أهل الحكم في لبنان، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ووزير الخارجية يوسف رجّي، وكل من يمثّلون هذا الفريق السياسي. وتضيف الأوساط، أنّ «اتخاذ قرار كهذا بحق أي دبلوماسي، يحصل بشكل مفاجئ في حالات مثل نشوب توتر في العلاقة بين دولتين، أو حرب تنشأ بينهما، أو ثبوت تورط دولة في أعمال تخلّ بالأمن القومي لدولة أخرى، أو تورط الدبلوماسي في أعمالٍ تضرّ بالدولة ومصالحها وأمنها».
ونقلت "النهار" عن مصادر مطلعة في واشنطن أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في لبنان أُبلغتا بقرار وزارة الخارجية الأميركية وأن لا خيار أمام السلطات اللبنانية سوى الامتثال للقرار، باعتباره قراراً سيادياً أميركياً. وبحسب المعلومات، حاول شرارة تبرير المنشورات المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنها تعود إلى سنوات سابقة، إلا أن الإشكالية لم تقتصر على هذه المنشورات، إذ أظهرت مراجعة تحركاته ونشاطاته الأخيرة مشاركته في مناسبات ذات طابع سياسي تنتقد الحزب الجمهوري، ولا سيما خلال الفترة الانتخابية، ما اعتُبر انحيازاً إلى فريق سياسي أميركي على حساب آخر، وهو ما يتعارض مع مقتضيات العمل القنصلي. 
وأكّد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"نداء الوطن" أن الولايات المتحدة أعلنت شرارة شخصًا غير مرغوب فيه، شدّد على أن "التأشيرة امتياز وليست حقًا، ولا مكان في بلادنا لأي شخص يحتفي بالهجمات الإرهابية أو يبرّرها". وأضاف أن الوزارة "تراجع باستمرار المعلومات المتعلقة بأعضاء البعثات الأجنبية المعتمدين لدى الولايات المتحدة، بما في ذلك أي مخاوف تتصل بالأمن القومي"، مشيرًا إلى أنها تتخذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون الأميركي والالتزامات الدولية. وتابع: "لقد قتل إرهابيون أميركيين وزملاء لنا في تفجيرات مجمّعات السفارة الأميركية في بيروت عامَي 1983 و1984. لن ننساهم أبدًا".
وعلمت "نداء الوطن" أن شرارة غادر نهائيًا الولايات المتحدة أمس، عائدًا إلى بيروت، حيث يُتوقّع أن يحظى باحتضان محور "الممانعة". لكن تداعيات القضية تفترض أن تتحرّك الخارجية اللبنانية للتحقيق في المواقف المنسوبة إليه، والتي وضعت السمعة الدبلوماسية العريقة للبنان، منذ تأسيس الأمم المتحدة، في الحضيض. ويبقى السؤال: هل ستقبل واشنطن دبلوماسيًا من الطائفة الشيعية بديلا لشرارة؟
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