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لبنان

ورشة تنظيمية داخل "حركة أمل" وبري يحسم: لا توريث

Lebanon 24
08-11-2026 | 22:26
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ورشة تنظيمية داخل حركة أمل وبري يحسم: لا توريث
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كتبت" الاخبار": ضجت الأوساط السياسية بأن النقاش التنظيمي القائم في حركة أمل هذه الأيام، لا يتصل فقط بالإجراءات الداخلية الدورية، وأن النقاش يتعلق بإدخال تغييرات تقود إلى تهيئة الظروف لبناء إطار قيادي جديد، وسط تجاذبات بين أكثر من تيار توجد بينهم خلافات حول طريقة العمل في المرحلة المقبلة. وهو نقاش يتجاوز الحركة إلى مؤسساتها التربوية والاجتماعية وصولاً إلى نفوذها داخل مؤسسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
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وبعد انتشار الشائعات عن نية فريق في الحركة إقناع الرئيس نبيه بري بأن يساعد على تهيئة نجله باسل ليكون الرئيس المقبل للحركة. على أن يواصل الفريق العامل مع الرئيس بري دوره إلى جانب نجله. كان الجواب على هذه الأخبار من رئيس المجلس نفسه.
وبحسب أكثر من مصدر في الحركة نفسها، وأحد أصدقاء الرئيس بري، فإن الأخير بات يتضايق في الآونة الأخيرة من هذه الشائعات، وتعمّد في إحدى المرات، أن يطلب من صديقه أن يثير الأمر على مسمع زوار وقيادات في الحركة. وعمد بري إلى الإجابة بصوت مرتفع: في حركة أمل، لا يوجد توريث!
اضافت" الاخبار": بدأت الحركة سلسلة ورش عمل تشمل مكاتبها المركزية ومسؤوليها التنظيميين، في مسار انطلق قبل نحو أسبوعين، ومن المُقرّر أن يستمر حتى نهاية عام 2026. وتقول مصادر «الأخبار» إن هذه اللقاءات تستهدف تنشيط العمل في المناطق، ومراجعة أداء المكاتب، ومناقشة الملفات التي تفرضها المرحلة على الحركة ولبنان. غير أن هذه الورش لا تبدو مجرد نشاط تنظيمي دوري، وإن كانت تندرج في إطار العمل الداخلي للحركة. فهي تأتي بعد المؤتمر البلدي الذي عقدته الحركة الأسبوع الماضي وإطلاق الوثيقة الشبابية، لتطرح سؤالاً أوسع عن طبيعة المرحلة التي تستعدّ لها: هل تقتصر على تنشيط المكاتب، أم تمهّد لإعادة ترتيب حضور الحركة السياسي والإعلامي والأمني، وتجديد صورتها في ظل التحوّلات الإقليمية واللبنانية؟
وتكتسب هذه الأسئلة أهمية إضافية في ضوء العلاقة بين حركة «أمل» وحزب الله، والاجتماعات التي تُعقد بين الطرفين. فالتطورات الإقليمية، وما تفرضه من تحدّيات على لبنان والجنوب والبيئة الشيعية، يدفع كلُّ ذلك الحركة إلى مراجعة أدائها والاستعداد لما قد تحمله المرحلة المقبلة.
ولا يقتصر النقاش، وفق المصادر، على معالجة شؤون المكاتب، إذ تسعى الورش إلى رفع جاهزية الحركيين وتعزيز وعيهم بالتحدّيات التي تواجه الوطن والبيئة، فضلاً عن استنهاض قدرات الحركة محلياً وإقليمياً. وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن الرئيس نبيه بري هو من طلب عقد هذه الورش، ويتابع تفاصيل العمل التنظيمي بوتيرة أعلى من السابق. وفيما عاد بري إلى ترؤس اجتماعات شهرية لكشافة الرسالة الإسلامية بنفسه، يسود في أوساط الحركة وأنصارها انطباع بأن ما يجري يتجاوز تحديث آليات العمل، ليشكل جزءاً من مسار أوسع لإعادة هيكلة الحركة ومراجعة أولوياتها السياسية والإعلامية والأمنية.
 
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