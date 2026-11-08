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لبنان

ماذا يخبيء آيزنكوت للبنان؟

Lebanon 24
08-11-2026 | 22:49
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كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تستبعد مصادر دبلوماسية مطلعـة أن يقوم غادي آيزنكوت بانسحاب فوري وكامل من جنوب لبنان، كونه يتمسّك باتفاق الإطار الموقع في واشنطن في 26 حزيران الفائت، وما ينصّ عليه، من ربط الانسحاب بنزع السلاح، وإعادة انتشار تدريجية ومتبادلة للجيش «الإسرائيلي» تبدأ من «مناطق تجريبية» محددة.
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فما الذي سيتغيّر في عهد آيزنكوت، تجيب المصادر بأنّ نتنياهو عمد مراراً إلى التباطؤ في العمل على «المناطق التجريبية»، بحجّة انتظار استكمال آلية المراقبة المشتركة، في حين كان هدفه كسب الانتخابات، غير أنّه لم يُحقق ذلك رغم كلّ ما ارتكبه من اعتداءات واغتيالات وتدمير في لبنان وغزّة.
سيسعى آيزنكوت إلى تسريع الانسحاب، على ما تلفت المصادر نفسها، عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة بـ:
1 - وقف العمليات العسكرية وتهدئة الجبهة الشمالية، لإعادة المستوطنين إلى منازلهم، وتقديم إنجاز دبلوماسي- أمني يحول دون انهيار حكومته أو عودة نتنياهو إلى السلطة.
2 - منع إعادة الإعمار غير المشروط جنوب لبنان، من خلال ضمان التزام لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال الخارجية، وربط الاستقرار بانتشار الجيش اللبناني حصراً.
3 - فصل الجبهة اللبنانية عن الإيرانية، وعن بقية الصراعات الإقليمية.
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