ماذا يخبيء آيزنكوت للبنان؟

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كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تستبعد مصادر دبلوماسية مطلعـة أن يقوم غادي آيزنكوت بانسحاب فوري وكامل من ، كونه يتمسّك باتفاق الإطار الموقع في في 26 حزيران الفائت، وما ينصّ عليه، من ربط الانسحاب بنزع السلاح، وإعادة انتشار تدريجية ومتبادلة للجيش «الإسرائيلي» تبدأ من «مناطق تجريبية» محددة.فما الذي سيتغيّر في عهد آيزنكوت، تجيب المصادر بأنّ نتنياهو عمد مراراً إلى التباطؤ في العمل على «المناطق التجريبية»، بحجّة انتظار استكمال آلية المراقبة المشتركة، في حين كان هدفه كسب الانتخابات، غير أنّه لم يُحقق ذلك رغم كلّ ما ارتكبه من اعتداءات واغتيالات وتدمير في وغزّة.سيسعى آيزنكوت إلى تسريع الانسحاب، على ما تلفت المصادر نفسها، عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة بـ:1 - وقف العمليات العسكرية وتهدئة الجبهة الشمالية، لإعادة المستوطنين إلى منازلهم، وتقديم إنجاز دبلوماسي- أمني يحول دون انهيار حكومته أو عودة نتنياهو إلى السلطة.2 - منع إعادة الإعمار غير المشروط جنوب لبنان، من خلال ضمان لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال الخارجية، وربط الاستقرار بانتشار حصراً.3 - فصل الجبهة عن ، وعن بقية الصراعات الإقليمية.