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لبنان

المفاوضات مجمّدة بانتظار الموقف الاميركي ومشاورات ديبلوماسية تسابق انتهاء ولاية "اليونيفيل" لمنع الفراغ في الجنوب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-11-2026 | 01:00
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المفاوضات مجمّدة بانتظار الموقف الاميركي ومشاورات ديبلوماسية تسابق انتهاء ولاية اليونيفيل لمنع الفراغ في الجنوب
المفاوضات مجمّدة بانتظار الموقف الاميركي ومشاورات ديبلوماسية تسابق انتهاء ولاية اليونيفيل لمنع الفراغ في الجنوب photos 0
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مع اقتراب موعد انتهاء ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في 31 كانون الأول المقبل، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المشاورات الدولية، وما إذا كان لبنان مقبلاً على إنهاء مرحلة استمرت عقوداً، أم على صيغة جديدة تعيد تنظيم الحضور الدولي في الجنوب بصلاحيات ومهام مختلفة.
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ويسابق لبنان انتهاء ولاية (اليونيفيل) بحراك دبلوماسي لتجنب فراغ أمني يهدد حدود لبنان الجنوبية المعترف بها دولياً، ويفقد لبنان آلية توثيق دولية للاعتداءات الإسرائيلية، ويعزل السكان الصامدين في القرى المسيحية في قضاء بنت جبيل، ويضطرهم للخضوع مباشرة للإجراءات الإسرائيلية.
وقالت مصادر دبلوماسية  إن ترتيبات الانسحاب الكامل ستمتد لأشهر، إذ لن يتم إخلاء القطاعات دفعة واحدة، بل سيتم الانسحاب وفق جدول زمني وتدريجياً؛ منعاً لفراغ في القطاعات الثلاثة (الغربي والأوسط والشرقي).
وفيما تنظر واشنطن إلى أداء «اليونيفيل» باعتباره غير كافٍ لتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، تتمسك فرنسا وعدد من الدول الأوروبية بضرورة البحث عن آليّة تضمن استمرار الحضور الدولي، وتحول دون ترك الساحة الجنوبية أمام احتمالات مفتوحة. ويبرز الحراك الفرنسي في محاولة لمنع الوصول إلى مرحلة فراغ أمنيّ، فالمقاربة الفرنسية تدور حول رفض ترك جنوب لبنان أمام فراغ أمني مع انتهاء ولاية قوات اليونيفيل والبحث عن صيغة دوليّة بديلة تضمن استمرار الحضور الأممي، ولو بمهام وتركيبة مختلفتين، وتقول مصادر دبلوماسية إن باريس لا تبدو مؤيدة لإنهاء الوجود الدولي من دون توفير آلية تضمن مراقبة الوضع الميداني ومواكبة تنفيذ الترتيبات الأمنية.
في  المقابل، لا تزال المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في حالة جمود كلي، في ظل التغيير السياسي الحاصل داخل إسرائيل، وانتظار ما ستقرره الحكومة الجديدة حيال هذا المسار، سواء لجهة مواصلته أو نسفه. 
وتقول مصادر مطلعة "لا ينفصل مصير هذه المفاوضات عن الموقف الأميركي، وتحديدا ما سيقرره الرئيس دونالد ترامب، وما إذا كان سيواصل الدفع باتجاه استكمالها وصولا إلى اتفاقية السلام التي يسعى إليها، أم أنه سيقرر التراجع خطوة إلى الوراء في ملف الاهتمام بلبنان.
ويرى  مصدر لبناني رسمي أن «وصول آيزنكوت قد يفتح الباب أمام مقاربة إسرائيلية أكثر تجاوبا مع المطالب والطروحات الأميركية مما كانت عليه الحال في عهد بنيامين نتنياهو، وهو ما قد ينعكس على مسار التفاوض. إلا أن حسم هذا الأمر لا يزال مبكرا، إذ يتعين الانتظار خلال الأسابيع المقبلة، ريثما يتضح إمكان تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وطبيعة توجهاتها، ليُبنى على الشيء مقتضاه بشأن مصير المفاوضات التي تبقى، حتى إشعار آخر، في مهب الريح».

المصدر: لبنان 24
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