تشاؤم ديبلوماسي بعد تكليف أيزنكوت:"وجهان لعملة واحدة"

قال مصدر ديبلوماسي بارز إن الأجواء في إسرائيل
، والتصريحات التي سادت عقب تكليف غادي آيزنكوت
تشكيل الحكومة الإسرائيلية
، لا توحي بأي تفاؤل حيال مستقبل الوضع على الجبهة اللبنانية
.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس المكلّف تحدث مراراً عن الجبهات المفتوحة، والأمن، والضربات الاستباقية ضد ما وصفه بـ"الإرهاب العربي".
وأضاف أن أيزنكوت أكثر تشدداً من نتنياهو
في الملفين الأمني والتفاوضي مع لبنان
، ما يعني أن شيئاً لن يتغير، بل إن الوضع قد يصبح أكثر سوءاً، خصوصاً أن الحكومة الجديدة، التي تأتي بعد انتخابات حاسمة، ستكون معنية بإثبات نفسها كحامية لأمن إسرائيل
، ولن تتردد في الرد بحزم وقسوة على أي تهديد أو إخفاق أمني من الجانب اللبناني.
وختم المصدر بالقول إن الحكومة القديمة والحكومة الجديدة، إذا أبصرت النور، "وجهان لعملة واحدة".