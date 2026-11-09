تشاؤم ديبلوماسي بعد تكليف أيزنكوت:"وجهان لعملة واحدة"

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قال مصدر ديبلوماسي بارز إن الأجواء ، والتصريحات التي سادت عقب تكليف تشكيل الحكومة ، لا توحي بأي تفاؤل حيال مستقبل الوضع على .وأشار المصدر إلى أن الرئيس المكلّف تحدث مراراً عن الجبهات المفتوحة، والأمن، والضربات الاستباقية ضد ما وصفه بـ"الإرهاب العربي".وأضاف أن أيزنكوت أكثر تشدداً من في الملفين الأمني والتفاوضي مع ، ما يعني أن شيئاً لن يتغير، بل إن الوضع قد يصبح أكثر سوءاً، خصوصاً أن الحكومة الجديدة، التي تأتي بعد انتخابات حاسمة، ستكون معنية بإثبات نفسها كحامية لأمن ، ولن تتردد في الرد بحزم وقسوة على أي تهديد أو إخفاق أمني من الجانب اللبناني.وختم المصدر بالقول إن الحكومة القديمة والحكومة الجديدة، إذا أبصرت النور، "وجهان لعملة واحدة".