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لبنان

شخصية لبنانية "مهددة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-11-2026 | 02:15
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بدأت تتردد في بعض الأوساط السياسية تساؤلات حول التداعيات المحتملة لخروج المبعوث الأميركي توم براك من المشهد السياسي، وما قد يرافق ذلك من تراجع في نفوذ شخصيات سياسية ارتبط صعودها بعلاقات مباشرة معه، ولا سيما على المستويين التجاري والاستثماري.
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وفي هذا السياق، تطرح بعض الأوساط تساؤلات حول مستقبل شخصية لبنانية بارزة، تتمتع بصيت واسع وتثير الكثير من الجدل، في ظل الحديث عن ارتباط جزء من حضورها السياسي بشبكة علاقات ومصالح مع الدائرة المحيطة بالرئيس دونالد ترامب.
وتتساءل هذه الأوساط عما إذا كان غياب براك سيشكل بداية تراجع نفوذ هذه الشخصية، وصولا إلى احتمال خروجها تدريجيا من المشهد السياسي اللبناني.






المصدر: لبنان 24
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