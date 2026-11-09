شخصية لبنانية "مهددة"

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بدأت تتردد في بعض الأوساط السياسية تساؤلات حول التداعيات المحتملة لخروج المبعوث الأميركي من المشهد السياسي، وما قد يرافق ذلك من تراجع في نفوذ شخصيات سياسية ارتبط صعودها بعلاقات مباشرة معه، ولا سيما على المستويين التجاري والاستثماري.وفي هذا السياق، تطرح بعض الأوساط تساؤلات حول مستقبل شخصية لبنانية بارزة، تتمتع بصيت واسع وتثير الكثير من الجدل، في ظل الحديث عن ارتباط جزء من حضورها السياسي بشبكة علاقات ومصالح مع الدائرة المحيطة بالرئيس .وتتساءل هذه الأوساط عما إذا كان غياب سيشكل بداية تراجع نفوذ هذه الشخصية، وصولا إلى احتمال خروجها تدريجيا من المشهد السياسي اللبناني.