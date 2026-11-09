توقيفات مرتقبة.. هؤلاء تراقبهم الأجهزة الأمنية!

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تتواصل العمليات الأمنية التي تنفّذها الأجهزة المختصة لملاحقة المتورطين في جرائم النشل والسلب والسرقة في ومناطق لبنانية مختلفة، فيما تؤكد مصادر أمنية إنَّ الإجراءات الميدانية والتحقيقات الجارية قد تؤدي إلى توقيف المزيد من المطلوبين خلال الفترة المقبلة.وفي هذا الإطار، كشفت المصادر أن الأجهزة المعنية كثّفت عمليات الرصد والمتابعة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وطمأنة المواطنين، مشيرةً إلى أن عدد الموقوفين في ملفات النشل والسلب مرشّح للارتفاع تدريجياً، في ضوء المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات بشأن الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم وارتباطاتهم.ولفتت المصادر إلى أن ، التي شهدت اشتباكات خلال الساعات الماضية، شكّلت إحدى النقاط التي خضعت لمتابعة أمنية دقيقة، بعدما تبيّن وجود أشخاص متورطين في عمليات نشل وسلب، إلى جانب مطلوبين بجرائم مرتبطة بالمخدرات واعتداءات على المواطنين، من بينها رشقهم بالحجارة.وأوضحت المصادر أن التحقيقات لا تقتصر على الأشخاص الذين جرى توقيفهم، بل تشمل أيضاً ملاحقة آخرين يُشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكات، فضلاً عن رصد المناطق التي قد يلجأ إليها المطلوبون للاختباء أو الاحتماء فيها.وأكدت أن مختلف تواصل التنسيق والمتابعة، بما فيها وأمن الدولة، لرصد تحركات المطلوبين وملاحقتهم، ومنع تحويل بعض المناطق إلى ملاذات للأشخاص الفارّين من العدالة.وشدّدت المصادر على أن هذه الإجراءات لا تقتصر على منطقة أو العاصمة بيروت، بل تندرج ضمن مسار أمني أوسع يشمل مختلف المناطق ، بهدف ملاحقة المتورطين في الجرائم وتعزيز حضور الدولة والأجهزة الأمنية، بما يساهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم وترسيخ الأمن والاستقرار.