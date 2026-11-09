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لبنان

نشاط لافت لـ"سرايا المقاومة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-11-2026 | 01:45
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نشاط لافت لـسرايا المقاومة
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برز أخيراً نشاط متجدّد لـ"سرايا المقاومة" في مدينة صيدا، وسط تحرّكات لمسؤولين تابعين لها على أكثر من صعيد، ولا سيما في ما يتعلّق بالتنسيق مع "حزب الله" لمتابعة عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، فضلاً عن متابعة أوضاع نازحين سبق أن سجّلوا أسماءهم وأقاموا في المدينة.
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وبحسب المعلومات المتداولة، يترافق هذا النشاط مع خطوات تنظيمية داخل "سرايا المقاومة"، ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة ودور المجموعة على الساحة الصيداوية.

ويكتسب هذا التحرّك أهمية في ضوء الاهتمام بطبيعة نشاط "سرايا المقاومة" في المدينة، وسط ترقّب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من خطوات أو تحرّكات إضافية، سواء على المستوى التنظيمي أو في إطار الأنشطة الاجتماعية والإنسانية.
المصدر: خاص "لبنان24"
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