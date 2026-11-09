الحاج حسن: مسار المقاومة يحمي لبنان

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نظمت العلاقات العامة في " " لقاء سياسيًّا مع رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، في بلدة علي النهري، بحضور مسؤول العلاقات العامة في الدكتور أحمد ريا، وفاعليات دينية وتربوية وبلدية واختيارية.الحاج حسنورأى الحاج حسن، أن "نتائج الانتخابات في الأمريكية تظهر حجم الهزيمة التي تكبدها الحزب الحاكم بسبب حربه ضد الجمهورية الإسلامية ".واعتبر أن المسار الذي يحمي هو مسار وليس اتفاق الإطار الذي يأخذ البلاد إلى الاستسلام الكامل".وخم اللقاء بمداخلة قرانية للشيخ خضر الديراني تناول فيها موضوع "العقل في الفكر ".