الحاج حسن: مسار المقاومة يحمي لبنان

نظمت العلاقات العامة في "حزب الله
" لقاء سياسيًّا مع رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، في بلدة علي النهري، بحضور مسؤول العلاقات العامة في البقاع
الدكتور أحمد ريا، وفاعليات دينية وتربوية وبلدية واختيارية.
الحاج حسن
ورأى الحاج حسن، أن "نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة
الأمريكية تظهر حجم الهزيمة التي تكبدها الحزب الحاكم بسبب حربه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
".
واعتبر أن المسار الذي يحمي لبنان
هو مسار المقاومة
وليس اتفاق الإطار الذي يأخذ البلاد إلى الاستسلام الكامل".
وخم اللقاء بمداخلة قرانية للشيخ خضر الديراني تناول فيها موضوع "العقل في الفكر الاسلامي
".