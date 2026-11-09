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لبنان

هاني: الأجواء الحكومية تتجه نحو الإيجابية

Lebanon 24
09-11-2026 | 03:43
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هاني: الأجواء الحكومية تتجه نحو الإيجابية
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أكد وزير الزراعة نزار هاني أن "الأجواء الحكومية تتجه نحو الإيجابية"، وتمنى أن "تشهد جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس حضور جميع الوزراء في ضوء التقدم المحرز في معالجة ملف الكهرباء".
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وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، أوضح هاني أن "التقدم الأساسي تحقق على صعيد تمويل مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما من خلال تسديد الإدارات الرسمية المستحقات المتوجبة عليها"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية تؤدي دوراً أساسياً في هذا المجال".

وفي ما يتعلق بتأخر بعض مؤسسات الدولة عن تسديد فواتير الكهرباء، قال:"من واجب جميع الإدارات الرسمية دفع مستحقاتها، تماماً كما يفعل المواطنون"، موضحاً أن "لكل إدارة موازنة مخصصة لتسديد موجباتها".

وعن احتمال رفع تعرفة الكهرباء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، أشار إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان لا تملك خيارات كثيرة في هذا المجال، وأن تطوير الخدمة وزيادة ساعات التغذية يتطلبان تأمين الموارد المالية اللازمة للمؤسسة".

وختم مشيرا الى أن "مسألة إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي تبقى موضع نقاش في مجلس الوزراء، وأن اتخاذ القرار بشأنها يرتبط بمسار التحقيق والمعطيات القضائية"، مؤكداً "ضرورة انتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة".
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