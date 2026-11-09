هاني: الأجواء الحكومية تتجه نحو الإيجابية

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أكد أن "الأجواء الحكومية تتجه نحو الإيجابية"، وتمنى أن "تشهد جلسة المقررة الخميس حضور جميع الوزراء في ضوء التقدم المحرز في معالجة ملف الكهرباء".وفي حديث إلى "صوت كل "، أوضح هاني أن "التقدم الأساسي تحقق على صعيد تمويل ، ولا سيما من خلال تسديد المستحقات المتوجبة عليها"، مشيراً إلى أن " تؤدي دوراً أساسياً في هذا المجال".وفي ما يتعلق بتأخر بعض عن تسديد فواتير الكهرباء، قال:"من واجب جميع الإدارات الرسمية دفع مستحقاتها، تماماً كما يفعل المواطنون"، موضحاً أن "لكل إدارة موازنة مخصصة لتسديد موجباتها".وعن احتمال رفع تعرفة الكهرباء، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، أشار إلى أن "مؤسسة لا تملك خيارات كثيرة في هذا المجال، وأن تطوير الخدمة وزيادة ساعات التغذية يتطلبان تأمين الموارد المالية اللازمة للمؤسسة".وختم مشيرا الى أن "مسألة إحالة ملف المتفجرات على تبقى موضع نقاش في مجلس الوزراء، وأن اتخاذ القرار بشأنها يرتبط بمسار التحقيق والمعطيات القضائية"، مؤكداً "ضرورة انتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة".