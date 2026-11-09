المطران تابت في قداس حضره الوزير رجي: الدولة لا تقوم على ازدواجية السلطة

ترأس راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت قداس تجديد البيعة في كاتدرائية مار مارون، عاونه فيه الكاهنان انطوان زيادة ومارك رحمة، وفي حضور والمغتربين يوسف رجي وسفير في كندا بشير طوق والقنصل العام في مونتريال شربل نمر وعقيلته السيدة دوللي، وممثل مشيخة عقل الطائفة الدرزية في كندا الشيخ عادل حاطوم، والسفيرين ألبير سماحه وسامي نمير، وعدد من ممثلي الأحزاب والهيئات الاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، من بينهم المنسق العام لحزب "القوات اللبنانية" في كندا ميشال عقل، ورئيس مكتب "القوات" في مونتريال رشدي رعد وممثلين عن مكتب حزب "الكتائب اللبنانية"، ورئيس مكتب حزب "الوطنيين الأحرار" في مونتريال جو خيرالله"، وممثل " " بشير قباقيبي، وعدد من مسؤولي الجمعيات الاغترابية والاقتصادية والاعلامية.

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عظة المطران تابت

بعد الانجيل المقدس ألقى المطران تابت العظة التالية: "إنه لفرح روحي كبير أن نلتقي اليوم في هذه المناسبة، التي تتلاقى فيها مناسبات ثلاث تحمل في جوهرها رسالة واحدة: رسالة الإيمان والالتزام والخدمة العامة.

نلتقي لنفتتح معاً في أبرشيتنا سنة طقسية جديدة، تزامنًا مع بدء السنة الطقسية في كنيستنا المارونية، فنجدّد عهدنا مع الله ونستقبل زمناً جديداً من الرجاء والخير الروحي. ونلتقي أيضًا لنعبّر عن امتناننا العميق لكل المتطوعين والمتطوعات الذين جعلوا من وقتهم ومواهبهم ومادياتهم عطيةً سخية في خدمة كاتدرائيتنا وجماعتها المؤمنة. كما نستقبل اليوم بيننا معالي وزير الخارجية اللبنانية والمغتربين السفير يوسف رجّي وفريق عمله محيِّيًا سعادة سفيرنا في كندا الاستاذ بشير طوق وسعادة القنصل العام في كيبيك الاستاذ شربل نمر وعقيلته وهم من أهل البيت.

أهلًا وسهلًا بك صاحب المعالي في مونتريال وفي كاتدرائية مار مارون.

إن اجتماع هذه المناسبات الثلاث هو تعبير عن رؤية متكاملة للحياة: إيمان يتجدّد، وعطاء يُثمَر، ومسؤولية تُمارَس من أجل الخير العام.

وفي قلب هذه الرؤية، يضعنا إنجيل القديس يوحنا أمام كلمات المسيح: "خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها، وهي تتبعني، وأنا أعطيها الحياة الأبدية" (يو 10/ 27-28).

تختصر هذه العبارة هوية الكنيسة ورسالتها، وتكشف لنا أن كلَّ مسيرةٍ حقيقية تبدأ بالإصغاء إلى صوت الله، وتستمرّ بالأمانة له، وتُثمر في خدمة الآخر.

أولاً: سنة طقسية جديدة - تجديد الإصغاء وتجديد الالتزام

إن بداية السنة الطقسية ليست مجرّد انتقال من فصل إلى فصل في التقويم الكنسي، بل هي دعوة متجدّدة للدخول في سرّ الحياة مع المسيح، واكتشاف حضوره في حياتنا، وفي واقعنا، وفي تطلّعاتنا نحو المستقبل.

فالزمن في حياة الكنيسة ليس أيّامًا تتعاقب، بل هو زمن نعمة، وفرصة للتوبة والنموّ والنضوج الروحي.

وعندما يقول لنا المسيح: "خرافي تسمع صوتي"، فهو يدعونا إلى أن نميّز صوته وسط الأصوات الكثيرة التي تتنازعنا في هذا العالم؛ صوت الحق وسط التضليل، وصوت المحبة وسط الكراهية، وصوت المصالحة وسط الانقسام، وصوت الرجاء وسط الخوف واليأس.

لا تكتسب السنة الروحية الجديدة معناها من عدد أيامها، بل من مقدار عيش المحبة التي نزرعها فيها، ومن الخير الذي نتركه في حياة الآخرين.

ثانياً: المتطوعون - من الامتنان إلى الإرسال، ومن العطاء إلى الرسالة

نخصّص اليوم مساحةً مميَّزة من احتفالنا لتكريم المتطوعين والمتطوعات في كاتدرائيتنا، وهم وجوهٌ مضيئة للعطاءِ الصامت والخدمة الأمينة؛ لا لنحصي ساعات العمل، ولا لنعدّد الإنجازات، بل لنعبّر عن تقديرنا لما هو أعمق من ذلك: عن قلوب اختارت أن تعطي، وعن أيادٍ امتدَّت لتُساعد، وعن أشخاصٍ آمنوا بأن خدمةَ الآخر هي نعمةٌ ومسؤوليةٌ وامتياز.

لقد علّمنا المسيح أن قيمة الإنسان لا تُقاس بما يمتلكه، بل بما يقدّمه؛ وأن العظمة الحقيقية ليست في أن يكون الإنسان مَخدوماً، بل في أن يجعلَ من ذاتِه خادماً للآخرين.

إن التطوع، في جوهره المسيحي والإنساني، هو تجسيد عملي لإنجيل المحبة. إنه انتقال من الإيمان بالكلمات إلى الإيمان بالأفعال، ومن الصلاة على الشفاه إلى المحبة في الحياة اليومية.

إلى كل متطوع ومتطوعة منكم أقول اليوم: شكراً لأنكم اخترتم أن تكونوا حاضرين عندما كان الحضور ضرورياً. شكراً لأنكم أعطيتم من وقتكم عندما كان الوقت ثميناً. شكراً لأنكم أعطيتُم من مواهبكم دون انتظار مقابل، وشكرًا لأنكم أعطيتم من مواردكم ومدخراتكم دعمًا وعند كلّ شدّة.



ولكن، أيها الأحباء، إن احتفالنا اليوم لا يقتصر على الشكر والتقدير؛ بل إنَّه أيضاً احتفال بالإرسال.

فليَكن قداسنا اليوم على نواياكم وإرسالُكم تجديداً لعهدِكم، والتزاماً بمواصلة خدمتكم، واستعداداً لفتح آفاق جديدة للعطاء والتضامن.

أنتم لستم مجرد متطوعين في مؤسسة؛ أنتم شركاء معنا في تحقيق الملكوت، انتم حَمَلةُ رجاء وشهود على أن المحبة لا تزال قادرة على تغيير العالم، بدءاً من الإنسان القريب منا.

ثالثاً: حضور معالي وزير الخارجية - الدبلوماسية في خدمة الإنسان والسلام

صاحب المعالي،

باسم كهنة الأبرشية وأبنائها، نرحّبُ بكم بيننا ترحيباً يليق بمقامكم الرسمي وبالمسؤولية الوطنية الرفيعة التي تضطلعون بها.

إن حضوركم اليوم بما يحمله من دلالات هو تأكيد من جهة على التعاون القائم بين العائلات الروحية والقيّمين على شؤون الوطن، رئاسات وحكومة ورسميين، ومن جهة أخرى على أهمية الانتشار اللبناني في قناعاتكم وفي برنامجكم الوطني.

من هنا، فإننا نرى تقاطعاً عميقاً بين رسالة الكنيسة ورسالة كل مسؤول مخلص في خدمة وطنه: فالكنيسة تعمل من أجل الإنسان وكرامته، والدولة بمؤسساتها مدعوّة إلى حماية حقوقه وصون مصالحه وتحقيق الخير العام.

ولذلك، عندما تُدافع الكنيسة المارونية عن لبنان، فهو ليس دفاعاً عن امتياز طائفي، بل عن فكرة وطن لا يُختزل بجماعة، ولا يُختطف بقرار، ولا يُدار بمنطق الغَلبَة؛ وطنٌ يقوم على الشراكة، والمواطنة، والدستور، والمؤسسات، والمساواة في الحقوق والواجبات.

أيها الأحباء،

إننا نعيش مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان. مرحلة لم يعد فيها السؤال مقتصراً على كيفية الخروج من أزمة اقتصادية أو تجاوز مواجهة أمنية، بل أصبح السؤال الأعمق: أي لبنان نريد أن نترك لأبنائنا، وأي دولة نريد أن تكون لهم؟

هل نريد وطناً تتعدَّدُ فيه مراكزُ القرار، وتتداخلُ فيه السلطات، وتتنازع فيه القوى حق تقرير المصير، أم نريدُ دولةً واحدة، بجيشٍ واحد، ومؤسسات واحدة، وقرار وطني واحد؟

إننا نؤمن بأن لا دولة يمكن أن تقوم على ازدواجية السلطة، ولا سيادة يمكن أن تستقيم إذا كان قرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية.

من هنا، فإن حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً، ولا مطلباً موجهاً ضد طائفة أو جماعة، ولا محاولةً لإلغاءِ دورِ أي مكوّنٍ لبناني. إنها شرطٌ لقيام الدولةِ نفسِها، وضمانةٌ متساويةٌ لجميع اللبنانيين، مهما اختلفَت عائلاتهم الروحية ومناطقهم وانتماءاتهم.

ولا يجوز أن يُفهم هذا الموقف وكأنه قبول بالاحتلال أو بالاعتداءات ، أو تخلي عن أهلنا في الجنوب الذين دفعوا أثماناً باهظة من أمنِهم وأرزاقِهم وأرضِهم. إن حقَّ لبنان في الدفاع عن أرضِه وسيادته حقٌّ ثابت، والدفاع عن الوطن هو مسؤوليةُ الدولة ومؤسساتِها الشرعية، وليس قراراً منفرداً يضع اللبنانيين جميعاً أمام نتائجَ خيارات لم يشاركوا في صنعها.

من هنا، نشدُّ على يدكم صاحبَ المعالي داعمين توجّهات فخامة رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، ووقف للاعتداءات، وعودة آمنة للمهجّرين، وإعادةَ إعمارِ القرى والبلدات، وحمايةَ أهل الجنوب الذين لا يجوز أن يبقوا رهائنَ الحروب المتكررة أو ضحايا الحسابات الإقليمية. ونريد جيشاً لبنانياً قوياً، قادراً على حماية الحدود وصون السيادة، مدعوماً من أبنائه ومن المجتمع الدولي، لا أن يُترك وحيداً أمام مسؤوليات تفوق إمكاناته.

صاحب المعالي، أيها الأحباء،

لا يمكننا أن نتحدثَ عن لبنان من دون أن نتحدَّث عن أبنائه المنتشرين في العالم. فلبنان لم يعد محصوراً بحدودِه الجغرافية، بل أصبح حاضراً في مدن العالم من خلال أبنائه الذين حملوا لغته وثقافته وإيمانهم وقيمهم، وأسهموا في مجتمعاتهم الجديدة، من دون أن يتخلّوا عن جذورهم.

إن الانتشار اللبناني ليس مجردَ امتدادٍ عاطفي للوطن، ولا شبكةَ علاقات يمكن استحضارُها عند الحاجة إلى المساعدات. إنه طاقةٌ وطنيَّة واقتصاديّة وثقافيّة وسياسيّة، ورافعة أساسية في معركة استعادة الدولة. ومن حق المنتشرين، كما من واجبهم، أن يكونوا شركاء في رسم مستقبل وطنهم.

إن مسؤوليتنا في الانتشار كمسؤولين روحيين ووطنيين ودبلوماسيين لا تقتصر على مساعدة المتضررين أو إرسال الدعم إلى العائلات، على أهمية ذلك كله، بل تتعداهُ إلى المساعدة في الدفاع عن سيادة لبنان في المؤسسات السياسية والإعلامية والجامعية في البلدان التي نعيش فيها، وإلى دعم الجيش والقضاء والمؤسسات الشرعية، وتشجيع الاستثمار المنتج، ونقل الخبرات، والمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية، والتمسك بحقّنا في الاقتراع والتأثير في الخيارات الوطنية، وهذا ما نقوم به ونشجّع أبناءَنا عليه.

إننا لا نريد كمنتشرين أن نكون متفرجين على وطننا من وراء البحار، بل شركاء في إنقاذه وبنائه. فلبنان الذي نريده لأبنائنا في كندا وأميركا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا هو لبنان الذي يستطيعون أن يعودوا إليه من دون خوف، وأن يستثمروا فيه من دون قلق، وأن يفتخروا بجنسيته وهويته، وأن يشعروا بأنّ دولتَهم تحميهِم وتمثلُهُم.

من هنا، فإننا نجدّد دعوتنا أبناء لبنان، في الداخل والانتشار، إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وإلى تحويل ارتباطهم بالوطن إلى فعل وطني وسياسي ومدني وثقافي واقتصادي منظم، يساند مشروع الدولة ويعزز استقلالها.

أيها الأحباء،

في أحد تجديد البيعة، لا بد أن نسأل أنفسنا: ماذا يعني أن نجدد بيعتنا للكنيسة إذا لم نجدد التزامنا بالإنسان؟ وماذا يعني أن نرفع الصلوات من أجل لبنان إذا لم نعمل من أجل قيام الدولة التي تحميه؟ وماذا يعني أن نعلن إيماننا بالقيامة إذا استسلمنا لليأس، أو قبلنا بأن يبقى وطننا أسير الخوف والانقسام والحروب؟

إن الكنيسة في لبنان، ونحنُ امتدادٌ لها وانتشارُها، لا تفرض نظاماً سياسياً، ولا تتحول إلى حزب، ولا تصادر خيارات المواطنين. لكنها لا تستطيع أن تصمت عندما تُمسّ كرامة الإنسان، أو تُنتهك سيادة الوطن، أو يُصبح السلاحُ أقوى من القانون، أو يتحولَ الخوف إلى وسيلة لإسكات الناس.

إن لبنان الذي نريده ليس لبنان الغالب والمغلوب، ولا لبنان المنتصر والمهزوم، بل لبنان الشراكة والعدالة والمساواة. لبنان الذي لا يخاف فيه مسيحي من مسلم، ولا مسلم من مسيحي، ولا منطقة من منطقة، لأن الجميع محميون بدولة واحدة لا بدولة واحدة بقرارين، وجيش واحد لا جيشين، وقانون واحد، لا قانونين، وقرارٌ واحد في الحرب والسِّلم لا قرارين.

إن تجديد البيعة اليوم هو دعوة إلى تجديد العهد مع لبنان، لبنان السيد، الحر، المستقل، الذي لا يكون ساحة لأحد، ولا تابعاً لأحد، ولا رهينة لمشروع يتجاوز إرادة شعبه.

وإذ ندعو لكم بالخير والنجاح في خدمتكم الوطنية، نصلّي معكم صاحب المعالي، كي يمنح الله المسؤولين السياسيين في لبنان شجاعة القرار، والجيشَ قوّةَ الحماية، والقضاءَ استقلاليةَ العدالة، والكنيسةَ حكمةَ الشهادة، والمنتشرين روحَ المشاركة، والشعبَ رجاءً لا ينكسر.

إننا نؤمن بأن لبنان لا يزال قادراً على النهوض، شرط أن نكف عن التعامل معه كساحة، وأن نعيد إليه معنى الدولة. فالقيامة لا تأتي من انتظار الآخرين، بل من قرار داخلي شجاع، ومن إرادة وطنية جامعة، ومن إيمان بأن هذا الوطن يستحق فرصة جديدة.

فلتكن كلمتنا واحدة: دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد، ولبنان واحد سيد وحر ومستقل.

أيها الأحباء،

إذا أردنا أن نختصر معاني احتفالنا اليوم في كلمة واحدة، فستكون: الأمانة.

الأمانة لصوت المسيح في بداية سنة طقسية جديدة؛ الأمانة لرسالة الخدمة التي يحملها متطوعونا؛ والأمانة للمسؤولية الوطنية التي يقوم بها مسؤولونا السياسيين تحقيقًا للخير العام."



وقبل الانتقال إلى صالة الكنيسة، منح المطران تابت الوزير رجي درعا تذكاريا.



لقاء جامع مع أيناء الجالية



وبعد القداس، التقى الوزير رجي عددا من أبناء الجالية اللبنانية في مونتريال، وحرص على مصافحة الجميع، فردًا فردًا، واطلع منهم على تطلعاتهم بالنسبة إلى الوضع اللبناني الراهن، مشدّدًا على أهمية مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات المصيرية، إضافة إلى مساهماتهم الإيجابية في دعم الاقتصاد اللبناني، ومدّ المقيمين بما يتوافر لديهم من إمكانات المساعدة بشقيها المعنوي والمادي، ومؤكدًا التصميم على المضي قدمًا في القرارات السيادية توصلًا إلى استعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم السيد والحر والمستقل.

وبعد القداس توجه الوزير رجي إلى المطار عائدًُا إلى لبنان.